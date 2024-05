Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Theo kết quả khảo sát đợt 2/2023 về mức độ hài lòng của khách hàng với sự phục vụ của kho bạc do KBNN tổ chức, KBNN Ninh Thuận đạt tỷ lệ hài lòng 97,4%, xếp thứ 4/64 tỉnh, thành phố, tăng 36 bậc so với đợt 1/2023 và tăng 5 bậc so với năm 2022. Trong đó, chỉ số thái độ công chức trong giải quyết thủ tục hành chính xếp thứ 17/64 tỉnh thành phố, tăng 23 bậc so với đợt 1/2023 và giảm 1 bậc so với năm 2022.