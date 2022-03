Giá thép tăng liên tiếp do khan hiếm nguồn cung và hiệu ứng xung đột Nga - Ukraine

Doanh thu thép 2 tháng 2022 tăng 18,5% Số liệu từ VSA cũng cho hay, trong tháng 2/2022, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,584 triệu tấn, tăng 1,16% so với tháng 1/2022 và tăng 16,1% so với cùng kỳ 2021. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, sản xuất thép thành phẩm đạt 5,117 triệu tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng thép các loại trong tháng 2 đạt 2,574 triệu tấn, tăng 5,8% so với tháng trước và tăng 30,1% so với cùng kỳ, nâng mức bán hàng thép thành phẩm trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 5,014 triệu tấn, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó xuất khẩu đạt 1.126.017 tấn, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.