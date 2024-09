Giá thuê bất động sản bán lẻ tại Việt Nam vẫn ở mức cạnh tranh

(TBTCO) - Theo chuyên gia, Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành bán lẻ và du lịch trong 8 tháng năm 2024. Bên cạnh đó, tầng lớp trung lưu cùng tốc độ đô thị hóa gia tăng thúc đẩy phân khúc bất động sản bán lẻ duy trì đà tăng trưởng.

Sự ra đời liên tục của các thương hiệu mới đã mang đến một bức tranh bán lẻ hiện đại, năng động và nhiều tiềm năng. Ảnh tư liệu

Nguồn cung duy trì đà tăng trưởng 3%/năm

Báo cáo kinh tế - xã hội do Tổng cục Thống kê mới công bố cho biết, trong 8 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ ước đạt 3.199,7 nghìn tỷ VNĐ và tăng 7,3% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng nổi bật ghi nhận tại một số địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng qua đã phục hồi, thậm chí tăng nhẹ 1% so giai đoạn trước đại dịch Covid-19 của năm 2019, đạt hơn 11,4 triệu lượt người, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tỷ lệ lấp đầy mặt bằng bán lẻ vượt mức 90% Dữ liệu nghiên cứu của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, thị trường bất động sản bán lẻ Việt Nam đang không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Tỷ lệ lấp đầy mặt bằng bán lẻ tại các trung tâm thương mại ở các thành phố lớn vượt mức trên 90%. Nhu cầu hiện diện, mở rộng của các thương hiệu quốc tế trong bối cảnh mặt bằng thương mại chất lượng cao còn hạn chế tiếp tục thúc đẩy giá thuê mặt bằng.

Một nghiên cứu của KPMG Việt Nam dự báo từ 2020 đến 2030, Việt Nam sẽ có thêm khoảng 23,2 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 5,5%, thuộc top quốc gia có mức tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam tính đến tháng 10/2023 là 42,6%. Chính phủ Việt Nam cũng đặt ra mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt ít nhất 45% vào năm 2025 và vượt mức 50% vào năm 2030.

Theo bà Trần Phạm Phương Quyên - Quản lý Cho thuê bán lẻ Savills TP. Hồ Chí Minh, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, tốc độ phục hồi tích cực của ngành du lịch cùng với sự gia đời liên tục của các thương hiệu mới đã mang đến một bức tranh bán lẻ hiện đại, năng động và nhiều tiềm năng. Các trung tâm thương mại từ đó cũng trở thành điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn của người tiêu dùng.

Đáp ứng nhu cầu của thị trường, nguồn cung bất động sản bán lẻ nhìn chung duy trì đà tăng trưởng. Tại TP. Hồ Chí Minh, nguồn cung quý II/2024 đạt 1,5 triệu m2 diện tích cho thuê tăng 2% theo quý. Dự kiến đến năm 2026, thị trường sẽ có hơn 188.000 m2 sàn từ 12 dự án. Tại Hà Nội, tổng nguồn cung giảm 1% theo quý nhưng vẫn tăng 4% theo năm. Trong 5 năm qua, nguồn cung đạt mức tăng trưởng trung bình 3%/ năm.

Giá thuê cho thuê cao

Theo dữ liệu được công bố mới đây trong báo cáo Prime Benchmark, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thuộc nhóm các thị trường có ngành bất động sản bán lẻ hoạt động tích cực trong 7 tháng đầu năm trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trong nửa đầu năm 2024, giá cho thuê mặt bằng bán lẻ cao cấp tại Osaka (Nhật Bản) đã tăng trưởng đáng kể, hơn 24% so với cùng kỳ. Giá thuê tại Nhật Bản được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng nhờ đồng Yên yếu và sự kết hợp hấp dẫn của trải nghiệm du lịch.

Theo sát Nhật Bản, ba thị trường mới nổi ở Đông Nam Á là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Jakarta cũng chứng kiến sự cải thiện đáng kể về giá thuê với mức tăng lần lượt là 4,7%, 4,6% và 3,8%. Các chuyên gia lý giải kết quả này đến từ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và sự phục hồi của ngành du lịch. Cụ thể, giá thuê của các mặt bằng cao cấp khu trung tâm của Hà Nội là 96,4 USD/m2 và tại TP. Hồ Chí Minh là 151 USD/m2. Mức giá này tại Kuala Lumpur là 158.6 USD/m2/, Singapore là 399.7 USD/m2 và 289.5 USD/m2 tại Bắc Kinh.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội đánh giá chi phí thuê mặt bằng cao cấp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vẫn đang ở mức cạnh tranh so với nhiều thị trường trong khu vực.

Ngược lại, ở các thành phố khác trong khu vực, nguồn cung mặt bằng bán lẻ dồi dào đã tạo ra áp lực cạnh tranh lớn, buộc các chủ sở hữu phải điều chỉnh giá thuê để thu hút khách hàng. Số liệu của bộ phận nghiên cứu Savills cho thấy tổng diện tích mặt bằng bán lẻ cho thuê hiện nay tại TP. Hồ Chí Minh là khoảng 1,52 triệu m2 với tỷ lệ lấp đầy đạt mức 94%.

“Tuy nhiên, các mặt bằng cao cấp tại TP. Hồ Chí Minh vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm thành phố hoặc các quận đã phát triển ví dụ như quận 7. Trong thời gian tới, thị trường sẽ có xu hướng mở rộng ra các khu vực phụ cận. Ngoài ra, trong những tháng đầu năm 2024, tỷ giá đồng USD tăng đã góp phần làm tăng đáng kể giá thuê mặt bằng bằng đồng nội địa”, bà Quyên nói thêm.

Còn ông Neil MacGregor - Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam nhận định, thị trường bán lẻ được thúc đẩy bởi nhân khẩu học thuận lợi, bao gồm tầng lớp trung lưu gia tăng mạnh mẽ. Một số dự án trung tâm thương mại quy mô lớn ở khu vực vùng ven đã mở cửa và thu hút được lượng lớn khách tiêu dùng đông đảo.

"Mặc dù trong năm 2024, mức chi tiêu nội địa có phần chậm lại nhưng nhìn chung thị trường bất động sản bán lẻ cho thuê vẫn hoạt động tốt cho nguồn cung mặt bằng hạn chế. Đây cũng là một thách thức cho các nhà bán lẻ đang có nhu cầu mở rộng quy mô vào thời điểm này, đẩy mức giá thuê tại các khu vực trung tâm lên cao trong thời gian tới"- ông bình luận./.