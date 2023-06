(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Đáng chú ý, giá vé của một số chặng bay được đề xuất tăng so với giá hiện hành.

Hành khách làm thủ tục tại nhà ga T1 sân bay Nội Bài.

Theo dự thảo thông tư, với đường bay dưới 500 km, giá dịch vụ vận chuyển được giữ nguyên theo Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT. Cụ thể, nhóm đường bay phát triển kinh tế - xã hội vẫn có mức giá tối đa là 1,6 triệu đồng/vé một chiều. Nhóm đường bay khác dưới 500 km có mức giá tối đa là 1,7 triệu đồng/vé một chiều.

Với các đường bay từ 500 km đến dưới 850 km, mức giá tối đa đề xuất là 2,25 triệu đồng/vé một chiều. Trong khi theo quy định hiện hành, con số này là 2,2 triệu đồng/vé.

Đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km, mức giá tối đa đề xuất là 2,89 triệu đồng/vé, cao hơn 100 nghìn đồng so với quy định hiện hành.

Ở khoảng cách đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km, Dự thảo mới đề xuất mức giá tối đa là 3,4 triệu đồng, cao hơn 200 nghìn đồng so với quy định hiện hành.

Cuối cùng, mức giá 4 triệu đồng được đề xuất cho khoảng cách đường bay từ 1.280 km trở lên. Con số này cao hơn quy định hiện hành 250 nghìn đồng.

Như vậy, mức tăng trên sẽ tác động đến các đường bay như Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội - Phú Quốc, Hà Nội - Cà Mau..., mức trần với nhóm đường bay dưới 500 km như TP. Hồ Chí Minh - Đà Lạt, Hà Nội - Vinh giữ nguyên.

Có thể thấy rằng mức tối đa giá dịch vụ đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ các khoản thu như: thuế giá trị gia tăng; các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách cũng như dịch vụ bảo đảm an ninh như giá phục vụ hành khách, giá bảo đảm an ninh, hành lý.

Mức tối đa giá dịch vụ cũng chưa tính khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm. Đây là khoản giá do các hãng hàng không quyết định trên cơ sở cân đối khả năng cung cấp dịch vụ của hãng hàng không và nhu cầu của thị trường.

Các hãng hàng không quy định giá vé cụ thể trên đường bay hoặc nhóm đường bay theo phương thức đa dạng giá vé cho mỗi đường bay và chính sách giá giảm thường xuyên dành cho đồng bào, chiến sỹ thường trú tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Theo Bộ Giao thông vận tải, hiện trần giá vé máy bay vẫn được giữ ổn định từ năm 2019. Nhưng theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, chi phí nhiên liệu tháng 12/2022 của các hãng hàng không tăng gần 62,4% so với tháng 12/2014 và tăng xấp xỉ 81% so với tháng 9/2015. Chỉ số này tác động làm tổng chi phí tăng gần 28% so với tháng 12/2014 và 33,5% so với tháng 9/2015.

Trên cơ sở tác động các chi phí nhiên liệu, tỷ giá và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải dự kiến điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không với mức tăng trung bình 3,75% so với khung giá hiện hành.