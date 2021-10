Giá xăng dầu tăng gần 1.500 đồng/lít do áp lực giá thị trường thế giới

(TBTCO) - Trước áp lực giá thị trường thế giới liên tục tăng cao, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng giá xăng dầu gần 1.500 đồng lít, kể từ 16h ngày 26/10/2021.

Trước khi điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 100 đồng/kg, không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng, dầu hỏa, dầu diesel.

Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng gần 1.500 đồng/lít do áp lực giá thị trường thế giới. Ảnh: Hải Anh

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít (kỳ trước là 950 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu diesel ở mức 150 đồng/lít (như kỳ trước), dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (như kỳ trước), dầu mazut tiếp tục không chi.

Về giá bán lẻ xăng dầu, liên Bộ Công thương- Tài chính quyết định giá xăng dầu từ 16h chiều nay như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 23.110 đồng/lít (tăng 1.427 đồng/lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ Bình ổn giá 1.100 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.527 đồng/lít và giá bán là 24.210 đồng/lít).

Xăng RON95-III: giá bán lẻ không cao hơn 24.338 đồng/lít (tăng 1.459 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ Bình ổn giá 400 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.859 đồng/lít và giá bán là 24.738 đồng/lít).

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 18.716 đồng/lít (tăng 1.171 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa: không cao hơn 17.637 đồng/lít (tăng 1.015 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.210 đồng/kg (tăng 113 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Theo Bộ Công thương việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu trong nước là do thị trường xăng dầu thế giới thời gian vừa qua chịu ảnh hưởng của việc nhu cầu tăng khi các nước nới lỏng dần lệnh cấm đi lại, thiếu nguồn cung về than và khí đốt tại Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu; mức dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ sụt giảm... Các yếu tố trên đã tác động làm giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua.

Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 26/10/2021 cụ thể như sau: 97,36 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 9,21 USD/thùng, tương đương tăng 10,44% so với kỳ trước); 100,38 USD/thùng xăng RON95 (tăng 10,13 USD/thùng, tương đương tăng 11,23% so với kỳ trước); 95,20 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 7,44 USD/thùng, tương đương tăng 8,48% so với kỳ trước); 94,56 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,50 USD/thùng, tương đương tăng 7,39% so với kỳ trước); 497,097 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 4,482 USD/tấn, tương đương tăng 0,91% so với kỳ trước)./.