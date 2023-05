Giải bài toán thiếu đơn hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu gỗ

Thúc đẩy mở rộng thương mại và giảm rủi cho cho ngành gỗ Việt Nam Tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngoại giao kinh tế tháng 5, tập trung cho ngành hàng gỗ, do Bộ Ngoại giao chủ trì chiều tối ngày 22/5, ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam khẳng định, ngoại giao thương mại có vai trò đặc biệt quan trọng đối với ngành gỗ nói riêng và các ngành hàng khác có độ mở lớn của Việt Nam. Hiện ngành gỗ đang đối diện với 2 vụ việc phòng vệ thương mại liên quan tới mặt hàng gỗ dán và tủ bếp do Mỹ khởi xướng điều tra, vụ việc đã kéo dài, ông Đỗ Xuân Lập đề nghị Chính phủ, các cơ quan ngoại giao trao đổi với Bộ Thương mại Mỹ, đề nghị phía bạn giải quyết vụ việc đúng tiến trình, thời gian đã ấn định. "Vụ việc điều tra mặt hàng gỗ dán đã gia hạn ra quyết định tới lần thứ 7 và kéo dài 3 năm, tác động nghiêm trọng tới các doanh nghiệp gỗ dán Việt. Cụ thể, doanh nghiệp sản xuất ra không bán được hàng, điều đáng lo ngại là, các nhà mua hàng Mỹ chuyển dịch sang mua hàng tại các thị trường khác. Do đó, cần có sự can thiệp/vận động hành lang để giải quyết các vụ kiện một cách công bằng" - ông Đỗ Xuân Lập nói. Ông Đỗ Xuân Lập cũng lưu ý rằng, đối với ngành gỗ, tranh chấp thương mại xảy ra chủ yếu liên quan đến lẩn tránh xuất xứ - chuyển khẩu. Vì vậy, đề nghị Chính phủ, Bộ Ngoại giao có giải pháp để ngăn chặn xu thế sẽ bị khởi kiện khi có sự dịch chuyển của chuỗi cung về Việt Nam đối với các sản phẩm đã bị áp thuế chống trợ cấp, chống bán phá giá; kiểm soát việc chuyển khẩu, hạn chế các dự án đầu tư nước ngoài vào sản xuất các sản phẩm đã bị áp thuế chống bán phá giá. Đặc biệt, cần định hướng lại nguồn gốc nguyên liệu cấu thành sản phẩm đối với các doanh nghiệp và thị trường Mỹ để không xảy ra tình trạng chuyển khẩu hàng hóa là nguyên nhân chính dẫn đến tranh chấp thương mại...