Liên Bộ Công thương và Bộ Tài chính quyết định giảm giá xăng dầu kể từ 15h ngày 1/7/2022, trong đó, giá xăng RON95-III giảm 110 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm hơn 400 đồng/lít so với giá bán hiện hành.

Cụ thể, sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, xăng E5RON92 được quyết định điều chỉnh giá bán không cao hơn 30.891 đồng/lít (giảm 411 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.872 đồng/lít. Xăng RON95-III: không cao hơn 32.763 đồng/lít (giảm 110 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Trong kỳ điều hành này, liên bộ cũng quyết định giảm giá bán dầu điêzen 0.05S xuống mức không cao hơn 29.615 đồng/lít (giảm 404 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa: không cao hơn 28.353 đồng/lít (giảm 432 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 19.722 đồng/kg (giảm 1.013 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Giảm hơn 400 đồng/lít xăng kể từ 15h ngày 1/7/2022. Ảnh: Hải Anh

Về trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG), liên bộ quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít và dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 800 đồng/kg; không trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 và dầu diesel (như kỳ trước).

Liên bộ cho biết, việc giảm giá xăng dầu do thị trường xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành vừa qua tiếp tục biến động và vẫn chịu ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị, lạm phát do nhiều nước đưa ra các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế. Giá xăng dầu diễn biến tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm nhẹ.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá ngày 21/6/2022 và ngày 01/7/2022 là: 147,776 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,817 USD/thùng, tương đương giảm 1,215% so với kỳ trước); 154,844 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,366 USD/thùng, tương đương giảm 0,875% so với kỳ trước); 161,920 USD/thùng dầu hỏa (giảm 7,330 USD/thùng, tương đương giảm 4,331% so với kỳ trước); 167,395 USD/thùng dầu điêzen (giảm 5,170 USD/thùng, tương đương giảm 2,995% so với kỳ trước); 606,395 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 42,777 USD/tấn, tương đương giảm 6,589% so với kỳ trước).