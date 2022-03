Giới nhà giàu Nga đổ xô mua đồng hồ và đồ trang sức cao cấp để bảo vệ tài sản

Sáng 8/8 tại Hà Nội, phát biểu tại Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII của lực lượng Công an nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hình ảnh người chiến sĩ Công an ngày càng thân thương, gần gũi với người dân, được nhân dân quý mến, trân trọng.