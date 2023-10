Gỗ An Cường giảm gần 22% lợi nhuận ròng trong quý III/2023

(TBTCO) - Công ty cổ phần Gỗ An Cường (Gỗ An Cường, mã ck: ACG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 129,8 tỷ đồng, giảm 21,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong phiên giao dịch ngày 30/10, ACG đang ở mức giá 38.000 đồng/cổ phiếu (tăng 1,33%). Ảnh: TL Trong quý III/2023, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần gần 963 tỷ đồng và lãi ròng 130 tỷ đồng, giảm tương ứng 18% và 21,9% so với cùng kỳ năm 2022. Văn bản giải trình do bà Võ Thị Ngọc Ánh - Tổng giám đốc ACG, ký gửi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), phía Gỗ An Cường cho biết nguyên nhân sụt giảm do tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp; đồng thời người tiêu dùng thận trọng trong chi tiêu làm cho lợi nhuận kinh doanh của công ty giảm. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, ACG đạt doanh thu thuần gần 2.611 tỷ đồng, giảm 16% và lãi ròng 275 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ; thực hiện được 52% kế hoạch doanh thu và 41% mục tiêu lợi nhuận năm. Tính đến ngày 30/9/2023, ACG có tổng tài sản hơn 5.122 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 317 tỷ đồng còn 47 tỷ đồng, giảm 85% và hàng tồn kho là 1.347 tỷ đồng, giảm 10%. Ngược lại, tiền mặt và tiền gửi đạt hơn 1.350 tỷ đồng, tăng 10%. Trước đó, như TBTCVN thông tin, ngày 11/8, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế đối với Gỗ An Cường. Mã số thuế 3700748131. Theo quyết định xử phạt, Gỗ An Cường có địa chỉ trụ sở chính ở đường DT 747B, khu phố Phước Hải, phường Thái Hoà, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là bà Võ Thị Ngọc Ánh. Gỗ An Cường đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm A Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho thấy, ngoài số tiền bị xử phạt gần 326 triệu đồng, Gỗ An Cường còn phải nộp lại đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước trên 1,6 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng gần 413 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, An Cường cần nộp thêm tiền chậm nộp thuế tối thiểu là 81 triệu đồng. Số tiền thuế chậm nộp này tính đến hết ngày 3/8. Công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp kể từ sau ngày 3/8 đến thời điểm thực nộp. Như vậy, tổng số tiền doanh nghiệp này bị xử phạt và truy thu hơn 2 tỷ đồng.

Kỳ Phương