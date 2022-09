Tổng số thu ước gần 270.000 tỷ đồng Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ước tính đến hết tháng 8/2022, toàn quốc có trên 17,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 89,47% so với kế hoạch của ngành, tăng hơn 2,36 triệu người (15,96%) so với cùng kỳ năm 2021. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 87 triệu người người, tăng hơn 1,7 triệu người (2,03%) so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lũy kế ước hết tháng 8/2022 là gần 270.000 tỷ đồng, tăng 4,04% so với cùng kỳ năm 2021.