Trong các vụ án, vụ việc diện theo dõi, chỉ đạo, đến nay, các cơ quan chức năng đã ban hành 2 kết luận giám định phục vụ công tác điều tra 2 vụ án; phục hồi điều tra 1 vụ án, khởi tố mới 1 bị can; khởi tố thêm 1 bị can trong 1 vụ án; kết thúc điều tra 1 vụ án/1 bị can, kết thúc điều tra bổ sung 1 vụ án/7 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 1 vụ án/9 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/21 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ án/15 bị cáo...