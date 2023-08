(TBTCO) - Cục Thống kê TP. Hà Nội vừa cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2023 trên địa bàn Hà Nội tăng 1,08% so với tháng 7, tăng 1,6% so với tháng 12/2022 và tăng 0,78% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội: Giá xăng và học phí tác động CPI tháng 8 tăng 1,08%. Ảnh: TL

Cụ thể, tháng 8/2023 có 10/11 nhóm hàng CPI tăng so với tháng 7, trong đó, giao thông tăng 3,74% (tác động làm tăng CPI chung 0,37%) do trong tháng giá xăng điều chỉnh tăng so với tháng trước 0,4%; giáo dục tăng 3,61% (tác động làm tăng CPI 0,29%) do một số trường dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố áp dụng mức tăng thu học phí trong năm học 2023-2024.

Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,9% (tác động làm tăng CPI 0,18%) do trong tháng giá dầu hỏa tăng 15,99%, giá gas tăng 6,53%, giá nước sinh hoạt tăng 4,47%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,69% (tác động làm tăng CPI 0,21%) chủ yếu do giá lương thực tăng 2,43%, giá thực phẩm tăng 0,7%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,28% (tác động làm tăng CPI 0,02%); văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,12% (tác động làm tăng CPI 0,01%); thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,07%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,44%. Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,39% so với tháng trước.

CPI bình quân 8 tháng năm 2023 tăng 0,96% so với bình quân cùng kỳ năm trước, trong đó 8/11 nhóm hàng CPI tăng: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,52%; đồ uống và thuốc lá tăng 3,47%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,55%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,65%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,09%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,65%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,34%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,76%.

Có 3/11 nhóm hàng CPI bình quân 8 tháng giảm so với bình quân cùng kỳ: Giáo dục giảm 4,43%; giao thông giảm 3,75%; bưu chính viễn thông giảm 0,47%./.