(TBTCO) - HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2025 - 2030.

Theo đó, từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2030, ngoài được hưởng mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Cụ thể:

- Hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo. (Hiện nay, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, như vậy, tổng mức hỗ trợ là 60% mức đóng).

- Hỗ trợ thêm 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo. (Nhà nước hỗ trợ 25% mức đóng, như vậy, tổng mức hỗ trợ là 50% mức đóng).

- Hỗ trợ thêm 5% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc nhóm đối tượng khác (Nhà nước hỗ trợ 10% mức đóng, như vậy, tổng mức hỗ trợ là 15% mức đóng).

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngân sách tỉnh thì được tham gia theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

Nghị quyết đã thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An đối với đời sống người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế như hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ, qua đó tạo điều kiện để nhiều người tiếp cận và tham gia chính sách BHXH tự nguyện, góp phần mở rộng diện bao phủ và đảm bảo an sinh - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.