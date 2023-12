(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Hà Nội: Không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm.

Kế hoạch nêu rõ, để thực hiện hiệu quả các biện pháp thúc đẩy và phát triển kinh tế, đồng thời phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân Thủ đô, góp phần ổn định thị trường, đảm bảo an sinh trên địa bàn thành phố trong dịp Tết 2024, TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại, các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp tết, nhất là các mặt hàng dễ mất cân đối cung cầu để kịp thời báo cáo UBND TP.Hà Nội có biện pháp cụ thể đảm bảo lượng hàng hóa phục vụ nhân dân, không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu hàng hóa, tăng giá đột biến.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dự báo nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu sẽ tăng cao so với ngày thường, do vậy, nhiều doanh nghiệp đã triển khai các phương án nhập hàng, đàm phán với nhà cung cấp để sẵn sàng phục vụ các khách hàng.

Các sở, ngành, địa phương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh, thời tiết để nắm bắt nguồn cung trên địa bàn và kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2024.

Đồng thời, các đơn vị phối hợp với sở công thương các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu để hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, tạo nguồn hàng hóa ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn dịp trước, trong, sau tết; chủ trì tổ chức hội chợ nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và các hoạt động đưa hàng Việt phục vụ nhân dân các vùng ngoại thành, các khu, cụm công nghiệp...

Đặc biệt, UBND thành phố yêu cầu Công an TP. Hà Nội, Cục Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường công tác ngăn chặn, triệt phá các ổ nhóm buôn lậu; buôn bán, sản xuất hàng giả; hàng kém chất lượng; lợi dụng nhu cầu mua sắm cuối năm để đầu cơ găm hàng, nâng giá kiếm lợi bất chính, tổ chức sản xuất, kinh doanh vi phạm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các chợ trên địa bàn xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo đầy đủ hàng hóa phục vụ nhân dân; đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, các chương trình kích cầu tiêu dùng, tổ chức các điểm bán hàng, các chuyến hàng về khu vực nông thôn để phục vụ tốt nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024...

Theo quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan, dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hàng năm là dịp cao điểm mua sắm nên sức mua của người dân sẽ tăng cao hơn so với các tháng trong năm. Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn thành phố đạt khoảng 40.900 tỷ đồng (tăng 10% so với Tết năm 2023). Do đó, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đẩy mạnh kết nối để bảo đảm nguồn cung ổn định hàng hóa thực phẩm cho người tiêu dùng Thủ đô vào dịp cuối năm.