Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Nội, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội trong tháng 9/2023 đạt 1,563 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022. Gộp cả quý 3, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 4,505 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ (quý I giảm 2,7%, quý II giảm 4,4%). Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Nội đạt 12,5 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,1 tỷ USD, tăng 3,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5,4 tỷ USD, giảm 7,1%.