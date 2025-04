Hà Nội: Phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(TBTCO) - Ngày 22/4, nhằm mục đích phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5.

Hướng dẫn phân luồng giao thông đảm bảo không bị ùn tắc. Ảnh minh họa

Theo đó, để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của thành phố, đặc biệt trên các trục đường các Quốc lộ 1,5,6,32, Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trục đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt.

Cụ thể, hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Nam có thể đi theo các hướng: Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Trung tâm Hà Nội đi đường Quốc lộ 1 cũ theo hướng Giải Phóng - Ngọc Hồi - Quốc lộ 1 vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm và nút giao Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên).

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - ngã ba Ba La đi đường 21B - Quốc lộ 38 đề ra Quốc lộ 1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - rẽ trái đi đường Phùng Hưng - đến đường trục phía Nam - rẽ trái đường tỉnh 427B - ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Quốc lộ 6 đi thị Trấn Xuân Mai - đi đường Hồ Chí Minh - đường 21B.

Ngoài ra, nhằm giảm tải lưu lượng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và nút giao Pháp Vân, các phương tiện có thể đi theo các hướng để vào thành phố Hà Nội như: Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi đường Tỉnh lộ 494 - Quốc lộ 21B- Quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi theo 2 hướng: Rẽ trái đi QL38-QL21B-QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông); Rẽ phải đi Quốc lộ 38 - qua cầu Yên Lệnh - Quốc lộ 39A - đường tỉnh 379 - nút giao với đường Vành đai 3 (cầu Thanh Trì). Tại nút giao Vạn Điểm rẽ trái đi Quốc lộ 1 - đường tỉnh lộ 429 - Quốc lọ 21B - Quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông). Tại nút giao Thường Tín đi đường tỉnh lộ 427 đến đường trục phía Nam và đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Hướng các phương tiện từ Thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn...) và ngược lại có thể đi theo các hướng: đường Vành đai 3 - cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - QL18 đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; Cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập - Ngô Gia Tự -cầu Đuống - đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Hướng các phương tiện từ Thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái...) và ngược lại có thể đi theo các hướng: Cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt- Quốc lộ 2 vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai; Cầu Thăng Long - Tỉnh lộ 23 - đường Mê Linh đi Quốc lộ 2; Cầu Thăng Long - Cầu vượt Nam Hồng - Đường 23 - Quốc lộ 2 - đường tỉnh lộ 310B đi cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Đường Quốc lộ 3 - đường Tỉnh lộ 296 - vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai; Đường Quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Hướng các phương tiện từ Thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (Hòa Bình, Sơn La...) và ngược lại có thể đi theo các hướng: Đại lộ Thăng Long - đường Tản Lĩnh - Yên Bài - cao tốc Hòa Lạc -Hòa Bình; Đường Quốc lộ 6 - thị trấn Xuân Mai - Hòa Bình. Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương..) và ngược lại có thể đi theo các hướng: đường Cổ Linh - nút giao đường Vành đai 3 đường Cổ Linh - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng; Đường Quốc lộ 5 cũ (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương; Cầu Thanh Trì - đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - đi Quốc lộ 18.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Thanh tra Sở Xây dựng chủ động xây dựng phương án chốt trực, bố trí lực lượng phối hợp với công an thành phố, công an quận, huyện, thị xã, chính quyền địa phương để tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông khi xảy ra ùn tắc tại các tuyến đường ra vào thành phố như: nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ; nút giao Đại lộ Thăng Long; nút giao đường Quốc lộ 5 cũ với đường Vành đai 3; nút giao Cổ Linh với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; nút giao Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 - Võ Nguyên Giáp; Phòng Quản lý vận tải và an toàn giao thông thông báo cho các bến xe, các doanh nghiệp vận tải nắm bắt lộ trình hướng dẫn phân luồng từ xa tránh dồn lưu lượng phương tiện về các cửa ngõ của thành phố hạn chế tỉnh trạng ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Công an thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) và các đơn vị có liên quan bố trí các lực lượng để hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông từ xa phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5. Đối UBND các quận, huyện và Thị xã Sơn Tây bố trí các lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra Sở hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường ra vào thành phố.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Nguyên phối hợp tổ chức thông tin tuyên truyền thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông và chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông theo phương án trên để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông.

Cùng với đó, Cục đường bộ Việt Nam có thông báo hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện đi từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại (trong trường hợp không vào trung tâm thành phố Hà Nội) nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5.