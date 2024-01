(TBTCO) - Thời gian qua các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội đã chủ động phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng.

Phó Chủ tịch TP.Hà Nội - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị.

Ngày 30/1, Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Xử lý nhiều vụ buôn lậu, thu nộp ngân sách hơn 4.307 tỷ đồng

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội, trong năm 2023, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 thành phố đã thanh tra, kiểm tra 28.888 vụ, tăng 1,01% so với cùng kỳ, xử lý hành chính 26.535 vụ vi phạm, tăng 1,01% so với cùng kỳ.

Trong đó, phát hiện, bắt giữ 3.229 vụ vi phạm về buôn lậu, 1.579 vụ vi phạm về hàng giả, 21.727 vụ vi phạm về gian lận thương mại; khởi tố 163 vụ, tăng 25,38% so với cùng kỳ đối với 192 đối tượng, tăng 1,05% so với cùng kỳ. Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4.307,7 tỷ đồng, tăng 15,78% so với cùng kỳ.

Lực lượng quản lý thị trường đã làm tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố, tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 thành phố triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND thành phố; theo dõi, đôn đốc các sở, ngành thành viên và Ban Chỉ đạo 389 quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, lĩnh vực và địa bàn được giao...

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, các ngành chức năng cần tăng cường phối hợp, trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ thông tin trên các lĩnh vực, địa bàn để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả; đẩy mạnh phối hợp trên các mặt công tác giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố với các cơ quan chức năng ở trung ương và tỉnh, thành khác nhằm tạo sức mạnh tổng hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Cục Hải quan TP. Hà Nội đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát các địa bàn hải quan quản lý; chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, tang vật vi phạm gồm: Điện thoại, sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê, tiền tệ… Đặc biệt, đã chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công nhiều chuyên án liên quan đến buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy với tang vật lớn.

Sở Công thương Hà Nội thường xuyên theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động tăng giá cao trên địa bàn thành phố để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến...

Những nỗ lực trên đã góp phần phòng ngừa, kiềm chế tội phạm buôn lậu, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, chống thất thu thuế và bình ổn thị trường.

Lực lượng quản lý thị trường bắt giữ hàng nhập lậu. Ảnh: Hoài Nam

Tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của người dân

Tuy nhiên, tại hội nghị, các đơn vị cũng cho biết, thực tế mặc dù lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, nhưng nhiều quy định của pháp luật chưa phù hợp thực tế nên không đủ sức răn đe đối tượng vi phạm; thậm chí vẫn còn muôn kiểu đối phó lực lượng chức năng.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Đỗ Hồng Chung chia sẻ, quá trình xử lý buôn lậu chủ yếu ở mức xử phạt hành chính, nhưng hiện mức xử phạt chưa đủ sức răn đe đối tượng. Ví dụ, hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu có giá trị 10 triệu đến 20 triệu đồng chỉ bị xử phạt 4 - 6 triệu đồng, trong khi các đối tượng có thể thu lợi bất chính gấp 3 - 4 lần giá trị thật của hàng hóa...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch TP. Hà Nội - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu, trong thời gian tới, lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt thị trường, kịp thời đề xuất xử lý những vấn đề gây bất ổn, đảm bảo cung, cầu các mặt hàng thiết yếu trong các dịp lễ, tết.

Đáng chú ý, trong cao điểm Tết Giáp Thìn 2024, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi, để góp phần bình ổn thị trường, ban chỉ đạo các quận huyện cần đề ra các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, hàng giả thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách, quản lý.

Đồng thời rà soát khó khăn, vướng mắc, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả.

“Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để từng người dân trở thành người tiêu dùng có trách nhiệm, không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, mua bán hàng vi phạm” - ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.