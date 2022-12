Phục vụ nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, phấn khởi Chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc năm 2022, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Đồng thời, chuẩn bị thật chu đáo về mọi mặt để đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị… phục vụ nhân dân đón Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 - an toàn, tiết kiệm, phấn khởi, mọi nhà đều có Tết.