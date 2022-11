(TBTCO) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, hoạt động sản xuất công nghiệp toàn thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, các doanh nghiệp tập trung sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong những tháng cuối năm và dịp tết.

Sản xuất công nghiệp Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Ảnh: TL

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tính tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, chỉ số IIP tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 tháng năm nay, một số ngành có chỉ số IIP đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 19%; sản xuất đồ uống tăng 17,7%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 15,5%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 14,2%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 13,4%; sản xuất thiết bị điện tăng 12,1%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 12,1%; sản xuất trang phục tăng 11,6%; sản xuất phương tiện vận tải tăng 11,4%.

Tuy nhiên, một số ngành chỉ số IIP giảm so với cùng kỳ như: Sản xuất máy móc, thiết bị giảm 11,7%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 2,1%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan giảm 1,7%.

Lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm cuối tháng 11 ước tính tăng 0,8% so với cuối tháng trước và tăng 1,4% so với cùng thời điểm năm trước.

Tính chung 11 tháng năm 2022, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tương đương cùng kỳ năm trước, trong đó lao động đang làm việc trong ngành chế biến, chế tạo giảm 1,1%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 23,7%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 0,2%; ngành khai khoáng giảm 2,9%.

Một số ngành công nghiệp có lao động làm việc tăng cao như: sản xuất xe có động cơ tăng 10,4%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị tăng 14,4%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 4,7%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 4,6%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 3,3%; thu gom, xử lý rác thải, tái chế phế liệu tăng 87,7%.