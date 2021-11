(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Hà Nội thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh: Khánh Linh

UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Kế hoạch nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể.

Theo kế hoạch, thành phố phân loại cấp độ dịch thành 4 cấp, gồm: cấp 1 - nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2 - nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng; cấp 3 - nguy cơ cao, tương ứng với màu cam; cấp 4 - nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ.

Phạm vi đánh giá cấp độ dịch từ quy mô cấp xã, phường, thị trấn. Thành phố khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm bảo đảm linh hoạt, hiệu quả.

Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch gồm: Tiêu chí 1 là tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian (số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần); tiêu chí 2 là độ bao phủ vắc-xin (tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin phòng Covid-19); tiêu chí 3 là bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Đánh giá cấp độ dịch của thành phố tính đến thời điểm ngày 29/10/2021 (theo tiêu chí của Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 13/10/2021 của Bộ Y tế) thì cấp độ dịch của thành phố Hà Nội là cấp 2. Các biện pháp hành chính áp dụng chung cho toàn thành phố tương ứng cấp độ dịch cấp 2 (một số địa bàn xã, phường áp dụng cấp độ 3, 4).

UBND thành phố giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch. Trong đó, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến dịch bệnh tại từng địa bàn...

Các địa phương cũng thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố đối với việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế người đến từ vùng dịch...

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát và phát huy tính tự chủ, linh hoạt, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi…

UBND TP. Hà Nội cũng ban hành kèm theo kế hoạch phụ lục về các biện pháp hành chính phòng, chống dịch Covid-19, trên cơ sở Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.