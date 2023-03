Hà Nội: Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 21,5 nghìn tỷ đồng trong quý I/2023

(TBTCO) - Theo Sở Du lịch Hà Nội, quý I/2023, ngành Du lịch Thủ đô đã đón hơn 5,88 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt 978,7 nghìn lượt, khách nội địa đạt 4,9 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 21,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đến Hà Nội tiếp tục tăng trong những tháng đầu năm 2023 (Ảnh: T.L)

Đáng chú ý, khách quốc tế đến Hà Nội tiếp tục tăng, riêng tháng 3/2023, khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt 397,2 nghìn lượt khách, tăng 40% so với tháng 2/2023. Nhờ lượng khách tiếp tục tăng nên công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1 - ­5 sao đạt khoảng 56,4%, tăng 0,2% so với tháng 2/2023 và tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2022. Quý I/2023, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1 - 5 sao ước đạt khoảng 56,5%, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Về dịch vụ du lịch đạt chuẩn, trên địa bàn Hà Nội hiện có 29 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 6 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã thu hút, phục vụ đông đảo lượng du khách và người dân đến thăm quan và mua sắm.

Hà Nội hiện có 3.756 cơ sở lưu trú du lịch với 70.218 phòng; trong đó có 602 khách sạn đã được xếp hạng từ 1- 5 sao với 25.432 phòng, chiếm 16 % tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn và 36,2% tổng số phòng.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục phối hợp các địa phương tập trung xây dựng, phát triển một số mô hình thí điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn tại các huyện: Đan Phượng, Thạch Thất, Thanh Trì, Mỹ Đức, Thường Tín, thị xã Sơn Tây…

Sở Du lịch Hà Nội nghiên cứu đầu tư phát triển, khai thác các tuyến du lịch đường thủy nội địa dọc sông Hồng, hồ Tây, hồ Đồng Mô… gắn với các điểm đến du lịch văn hóa, di sản, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm tại các quận, huyện, thị xã. Bên cạnh đó, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tham gia, tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm tại các thị trường trọng điểm như: Hội chợ du lịch TOPRESA tại Paris, Pháp, Hội chợ xúc tiến du lịch JATA tại Nhật Bản; Hội chợ Du lịch Thế giới WTM, tại London, Anh; Hội chợ ITB - Singapore tại Singapore…/.