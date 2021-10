Tính đến ngày 11/10/2021, TP. Hà Nội có tổng số tờ khai báo y tế trên hệ thống phần mềm là 10.399.754; số tờ khai trong ngày:140.070 tờ khai, tăng 45.530 tờ khai so với ngày hôm trước (94.540), trung bình 7 ngày 118.151 trường hợp. Số smartphone có cài đặt PC-Covid trên tổng số smartphone đến 18h00 ngày 11/10/2021 là: 3.562.362/6.685.289 (tỷ lệ 53%). Cài đặt mới trong ngày: 6233. Tổng số lượt quét mã QR trên phạm vi toàn thành phố trong ngày: 203.397 lượt, giảm 102.275 lượt so với ngày 10/10/2021 và tăng 4.801 lượt so với ngày 21/9/2021 (198,596 lượt).