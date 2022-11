Hà Tĩnh: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 57,4% tổng kế hoạch vốn năm 2022

(TBTCO) - Tính đến ngày 25/11 vừa qua, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý giải ngân qua Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh 5.568 tỷ đồng, đạt 57,4% so với tổng kế hoạch vốn tỉnh được giao trong năm 2022.

Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân được 824 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch (1.874 tỷ đồng); vốn ngân sách địa phương giải ngân được 4.743 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch (7.823 tỷ đồng). Riêng trong tháng 11, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý dự kiến giải ngân được trên 886 tỷ đồng, tăng 24,28% so với tháng trước và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Tĩnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 57,4% kế hoạch. Ảnh minh họa: H.T

Theo đánh giá từ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, tháng 11 có thời tiết tương đối thuận lợi, do đó, nhiều công trình dự án trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh triển khai thực hiện. Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết số 124/NQ- CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 6290/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường quyết toán dự án đầu tư trên địa bàn. Theo đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đã có sự thay đổi mạnh.

Cụ thể, các sở, ngành, địa phương đã tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án cũng như dồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng để nhanh có mặt bằng sạch thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cũng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cho các khối lượng hoàn thành để thanh toán với kho bạc. Với các công trình, dự án mới, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu, đặc biệt là các dự án đã được giao kế hoạch vốn từ đầu năm và các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ./.