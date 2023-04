Hải quan Bình Dương: Thu ngân sách đạt hơn 4.425 tỷ đồng

(TBTCO) - Cục Hải quan Bình Dương cho biết, do hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp giảm sút nên thống kê đến cuối tháng 4/2023, đơn vị mới thu ngân sách đạt hơn 4.425 tỷ đồng, đạt gần 22% so với chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính giao, gần 21% so với chỉ tiêu phấn đấu được giao.

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, đại diện Cục Hải quan Bình Dương cho biết, ảnh hưởng của kinh tế thế giới có những dấu hiệu suy thoái đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế nước ta trong quý I/2023. Trong đó, tình hình kinh tế của tỉnh Bình Dương cũng bộc lộ khó khăn, hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp giảm sút, số thu thuế bị ảnh hưởng. Cán bộ Hải quan Bình Dương hướng dẫn DN mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa. Ảnh: Phi Vũ Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa của tỉnh (GRDP) quý I/2023 chỉ tăng 1,15% so với cùng kỳ năm 2022, thấp nhất trong 2 năm trở lại đây. Trong đó, tăng trưởng GRDP của Bình Dương bị sụt giảm có nguyên nhân đến từ sự suy giảm của khu vực công nghiệp và xây dựng. Sản xuất một số ngành công nghiệp chủ lực giảm do chi phí sản xuất đầu vào tăng cao, số lượng đơn đặt hàng sụt giảm. Tháng 4/2023, tổng số doanh nghiệp làm thủ tục, tờ khai và kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá trong tháng tiếp tục tăng so tháng trước liền kề, tuy nhiên các chỉ số vẫn giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và tạo nguồn thu mới, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bình Dương cho biết đã sẵn sàng các khâu nghiệp vụ chuẩn bị để chính thức triển khai thủ tục hải quan cho hàng chuyển phát nhanh vào tháng 5/2023. Thống kê đến cuối tháng 4/2023, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập khẩu cho 5.365 doanh nghiệp, 463.117 tờ khai (giảm gần 17% so với cùng kỳ), kim ngạch đạt hơn 15,2 tỷ USD (giảm hơn 20% so với cùng kỳ). Số thu ngân sách mới đạt hơn 4.425 tỷ đồng, đạt gần 22% so với chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính giao, gần 21% so với chỉ tiêu phấn đấu được giao. Nhằm đảm bảo thu đạt chỉ tiêu được giao năm 2023, đại diện Hải quan Bình Dương cho hay, trong thời gian tới đơn vị tiếp tục tăng cường hợp tác, đối tác hải quan - doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư mới vào tỉnh Bình Dương tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần tăng thu ngân sách. Điển hình như ngày 7/4/2023, Hải quan Bình Dương và Công ty TNHH LEGO Manufacturing Việt Nam thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác về cơ chế thông tin, hỗ trợ và tăng cường quan hệ hợp tác hải quan - doanh nghiệp, nhằm nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách. Đồng thời, trong những tháng tới, đơn vị tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại hải quan - doanh nghiệp tại các chi cục trực thuộc. Duy trì hoạt động của Tổ tư vấn trực tuyến, Tổ giải đáp vướng mắc theo 2 cấp gồm cấp cục và cấp chi cục; công khai bộ thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của cục để doanh nghiệp tiện tra cứu khi có nhu cầu. Thực hiện bố trí nhân sự thường trực hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp, giải đáp trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp thông qua các kênh liên lạc của đơn vị./.

Song Linh