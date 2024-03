Hải quan Nghệ An phối hợp bắt giữ động vật nhập lậu

(TBTCO) - Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Cục Hải quan Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng và Công an bắt giữ vụ vận chuyển 17 con bò, không có giấy tờ nhập khẩu, kiểm dịch theo quy định qua biên giới.

Ông Nguyễn Hùng Sơn làm việc với cơ quan chức năng sau khi bị bắt giữ.

Vụ việc xảy ra tại khu vực cổng trời thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Công an huyện Kỳ Sơn và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Cục Hải quan Nghệ An) phát hiện ông Nguyễn Hùng Sơn, sinh năm 1964, trú tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang thực hiện dẫn dắt 17 con bò còn sống, không có giấy tờ nhập khẩu, kiểm dịch theo quy định.

Qua làm việc với lực lượng chức năng, ông Nguyễn Hùng Sơn khai, khoảng đầu tháng 3/2024, ông đã xuất cảnh sang Lào, đến 1 trang trại chăn nuôi để mua 17 con bò sữa (đã thải loại) và liên lạc, thỏa thuận với một đối tượng vận chuyển bằng đường tiểu ngạch qua biên giới với chi phí 1.000.000 Kíp (Lào)/1 con.

Sau đó, ông Sơn thuê xe tải của người Lào chở 17 con bò đã mua về đến bản Đỉn Đăm, cụm bản Noọng Hét Tạy, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng và thuê người dân Lào dắt đi theo đường mòn qua biên giới về Việt Nam.

Ông Nguyễn Hùng Sơn khai nhận, mục đích mua số bò trên để nhập cho các lò mổ ở các tỉnh phía Bắc.

Vụ việc đã được lực lượng Biên phòng ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.