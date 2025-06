Hải quan tăng thu ngân sách hơn 9%, quyết liệt chống buôn lậu

(TBTCO) - Trong 5 tháng đầu năm 2025, ngành Hải quan đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá đạt kim ngạch hơn 355 tỷ USD, tăng hơn 15%; thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 182.500 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngày 5/6, Cục Hải quan cho biết, từ đầu năm đến nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, toàn ngành đã nhanh chóng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, ổn định tổ chức hoạt động theo mô hình mới. Trong quá trình sắp xếp tổ chức tại các đơn vị hải quan không làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Hải quan thông quan cho hàng hoá xuất nhập khẩu đạt hơn 355 tỷ USD. Ảnh: HA

Số thu ngân sách nhà nước trong tháng 5/2025 từ hoạt động xuất nhập khẩu chỉ đạt 39.780 tỷ đồng, giảm 1,4% (tương ứng giảm khoảng 567 tỷ đồng) so với tháng 4/2025.

Cụ thể, trong tháng 5/2025, ngành Hải quan làm thủ tục cho lượng hàng hoá đạt 78,64 tỷ USD (tăng 5,8%, tương ứng tăng 4,33 tỷ USD so với tháng trước).

Với kết quả này, luỹ kế trong 5 tháng/2025, cơ quan hải quan làm thủ tục cho kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu đạt 355,79 tỷ USD (tăng 15,7%, tương ứng tăng 48,22 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 180,23 tỷ USD (tăng 14%, tương ứng tăng 22,1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước) và trị giá nhập khẩu đạt 175,56 tỷ USD (tăng 17,5%, tương ứng tăng 26,13 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước). Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 5 tháng/2025 thặng dư 4,67 tỷ USD, giảm 46,4% so với mức thặng dư của cùng kỳ năm trước.

Về kết quả thu ngân sách nhà nước, Cục Hải quan cho biết, luỹ kế từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/5/2025, số thu ngân sách của ngành Hải quan từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 182.518 tỷ đồng, bằng 44,4% dự toán được giao, tăng 9,2% (tương ứng tăng 15.349 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024.

Khởi tố và chuyển khởi tố 45 vụ án

Đồng thời với công tác thu ngân sách, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan cho biết, toàn ngành đã và đang quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, gian lận xuất xứ...

Hải quan chủ trì bắt giữ vụ vận chuyển lậu dầu DO trên biển miền Trung vào ngày 29/5 mới đây. Ảnh: CHQ

Cục Hải quan cho biết thêm, tháng 5/2025, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tập trung vào hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ góp phần phục vụ phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian này, các lực lượng chức năng, bao gồm công an, hải quan, bộ đội biên phòng và các cơ quan liên quan, đã tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại đối với các mặt hàng trọng điểm về dược phẩm, thực phẩm, nguyên liệu thuốc,.... Đặc biệt, cơ quan hải quan đã đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trong đó, tuyến biển vẫn chiếm tỷ trọng vi phạm lớn với 686 vụ/1.247 vụ, chiếm 55% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý. Hàng hóa tập trung chủ yếu qua các cảng biển quan trọng như Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ, Tân Vũ, VIP Green, Cát Lái, ICD Phước Long, Hiệp Phước, Vict, Cái Mép, … các đối tượng chủ yếu khai sai tên hàng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan, mã số hàng hóa, xuất xứ. Hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, bách hoá tiêu dùng, thuốc lá điếu, lá thuốc lá tại các khu vực giáp biên giới Việt - Trung, Việt - Campuchia.

Với sự quyết liệt vào cuộc, trong tháng 5/2025, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý là 1.247 vụ, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 963,5 tỷ đồng; giảm 50 vụ (giảm 3,85%); 04 vụ việc khởi tố, số vụ chuyển khởi tố là 07 vụ (tăng 75%) so với cùng kỳ; thu nộp ngân sách 37,57 tỷ đồng.