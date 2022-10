HDBank tung ưu đãi lớn dành cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Chương trình “Ưu đãi lớn dành cho doanh nghiệp do phụ nữ sở hữu” do HDBank triển khai từ tháng 10/2022 hướng đến các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ trên cả nước. Đây là gói ưu đãi với nguồn vốn lớn (1.250 tỷ đồng), tiếp nối các chương trình ưu đãi hấp dẫn khác mà HDBank đã triển khai trước đó dành cho các nữ doanh nhân, DNNVV... Đồng thời, HDBank đồng hành, tư vấn các giải pháp tài chính và quản lý rủi ro phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Điều kiện chương trình: “Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ” là doanh nghiệp do phụ nữ sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc đồng thời thỏa mãn các tiêu chí sau: Phụ nữ sở hữu ít nhất 20% vốn điều lệ, giữ vai trò điều hành hoặc quản lý cấp cao và ít nhất 30% thành viên Hội đồng quản trị là nữ (nếu doanh nghiệp có Hội đồng quản trị). Chia sẻ cùng các nữ doanh nhân, HDBank còn cung cấp gói tài khoản tối đa lợi ích HDBank BeMax miễn 100% phí chuyển tiền, phí chi lương và bộ công cụ tài chính số eCMB tại https://ecmb.hdbank.com.vn/. Doanh nghiệp đăng ký mở tài khoản mới tại ngân hàng còn được tặng gói ưu đãi phí lên đến 10 triệu đồng.