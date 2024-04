Hoàn thiện pháp lý để Quỹ Phát triển đất hoạt động ổn định

Hoàn thiện dự thảo nghị định sớm trình Chính phủ Tại hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ Phát triển đất do Bộ Tài chính tổ chức ngày 22/4 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng cho biết, thực hiện Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng 3 văn bản (2 nghị định và 1 thông tư). Đến nay, Bộ Tài chính đã xây dựng xong 2 dự thảo nghị đinh về về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và về Quỹ Phát triển đất). Tuy nhiên, nội dung của 2 dự thảo này đều là các vấn đề phức tạp, có liên quan và chịu sự tác động của nhiều hệ thống pháp luật khác nhau, quá trình thực hiện thời gian vừa qua đã phát sinh những vướng mắc, bất cập. Hơn nữa, trong bối cảnh Chính phủ quyết tâm đưa quy định của Luật Đất đai năm 2024 sớm đi vào cuộc sống (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng so với thời gian dự kiến ban hành luật là ngày 1/1/2025) nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc và đòi hỏi do thực tiễn đặt ra, các cơ quan được giao chủ trì xây dựng các văn bản quy định chi tiết cũng gặp phải khó khăn khi vừa phải đảm bảo tiến độ, vừa phải đảm bảo chất lượng. Chính vì vậy, song song với việc lấy ý kiến bằng văn bản, Bộ Tài chính đã tổ chức các hội nghị để xin ý kiến trực tiếp của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học. Tại hội nghị, ngoài việc yêu cầu các đại biểu cho ý kiến vào các quy định tại dự thảo nghị định, Thứ trưởng cũng cho biết các đại biểu có thể tham gia bất cứ nội dung quan tâm nhằm giúp cho cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản sớm hoàn thiện dự thảo nghị định gửi lấy ý kiến thấm định của Bộ Tư pháp, bảo đảm thời hạn trình Chính phủ trước ngày 10/5/2024 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.