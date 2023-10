Hoạt động chống thất thu thuế bất động sản ở Cần Thơ hiện tại ra sao?

(TBTCO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã thi hành lệnh bắt bị can một đối tượng bán đất 21 tỷ đồng nhưng kê khai chỉ 460 triệu đồng, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Ngày 2/10/2023, đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, trước đó đơn vị đã tiếp nhận thông tin, chủ động thực hiện kiểm tra hồ sơ, chuyển cơ quan công an đề nghị điều tra, xử lý khi có dấu hiệu hình sự.