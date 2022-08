Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển thị trường lao động

(TBTCO) - Tại trụ sở chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô (Cần Thơ), Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Tây (BIC Miền Tây) vừa trao gần 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An, cho gia đình khách hàng Nguyễn Ngọc Phát không may tử vong do đuối nước.