Hưng Thịnh Land tài trợ 100 tỷ đồng đào tạo nhân lực du lịch tại Bình Định

(TBTCO) - Sau quá trình đánh giá gắt gao, vào ngày 26/11/2021 vừa qua, Hưng Thịnh Land đã vinh dự đón nhận giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021 ở hạng mục Best Mixed Use Developer - Nhà phát triển dự án phức hợp tốt nhất 2021. Cũng trong đêm trao giải, dự án Cam Ranh Mystery Villas do Hưng Thịnh Land phát triển đã xuất sắc nhận giải Best Coastal Housing Architectural Design - Thiết kế kiến trúc Nhà ở ven biển tốt nhất 2021.