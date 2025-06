Kiên định mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc vào cuối năm 2025

Rà soát dự án, đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài hơn 11 km, đi qua 3 xã: Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn của huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng). Tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Đến nay, sản lượng thi công đạt 64% hợp đồng, nhanh so kế hoạch 0,49%. Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km, qua địa bàn 2 tỉnh: Quảng Ngãi và Bình Định, vốn đầu tư khoảng 20.400 tỷ đồng, sản lượng thi công của dự án đạt gần 64% hợp đồng, chậm khoảng 9,63% so với kế hoạch hoàn thành 30/9 (trừ hầm số 3). Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn có tổng chiều dài hơn 70 km đi qua tỉnh Bình Định. Tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỷ đồng. Sản lượng thi công của dự án đạt gần 73% hợp đồng, nhanh so với kế hoạch khoảng 0,03%. Tuy nhiên, đối với khoảng 2,5km đoạn Km 18+650 - Km 21+100 ở gói thầu 11-XL (giáp ranh giữa huyện Hoài Ân và Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) nền đường đào chậm do đất rừng tự nhiên bàn giao chậm. Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài gần 62 km đi qua địa bàn 2 tỉnh: Bình Định và Phú Yên. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỷ đồng, đến nay, sản lượng thi công đạt hơn 76% hợp đồng, chậm so với kế hoạch rút ngắn. Các dự án quyết tâm để thông xe kỹ thuật dịp 19/8 khoảng 86 km (gồm toàn bộ 11,47 km dự án Hòa Liên - Túy Loan qua Đà Nẵng và khoảng 75 km qua Bình Định. Ngoài ra, thông xe kỹ thuật ngày 30/9 khoảng 114 km (gồm 49 km thuộc dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, 24 km thuộc dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn và 41,7 km thuộc dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh. Riêng 30,1 km còn lại (đoạn Km 49 - Km 79+100) nằm trong phạm vi có hầm số 3 thuộc dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ thông xe ngày 31/12/2025.