Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ khoán năm 2025

Một cá nhân kinh doanh thương mại điện tử bị khởi tố tội trốn thuế Cục thuế TP. Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội phát hiện đối tượng Đỗ Mạnh Cường (sinh năm 1986, trú tại Tổ 5, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội), đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử khác nhau (Shopee, Tiki, Lazada…) để bán điện thoại, phụ kiện… Qua đấu tranh, cơ quan chức năng đã phát hiện từ năm 2019 đến nay, Cường đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau để nhận tiền thanh toán; phát sinh doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định. Điều đáng nói, từ năm 2019 đến nay, Cục thuế TP. Hà Nội đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội tích cực tuyên truyền, nâng cao hiểu biết người dân về việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Bản thân Đỗ Mạnh Cường cũng đã được cơ quan thuế làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở nhưng không chấp hành việc kê khai nộp thuế theo quy định, còn nhiều hành vi đối phó nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra, làm rõ, khởi tố vụ án trốn thuế, khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Cường về hành vi trốn thuế và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan, nguồn gốc hàng hóa và toàn bộ doanh thu phát sinh của Cường trên các nền tảng mạng xã hội khác (đến nay xác định được hơn 360 tỷ đồng doanh thu bán hàng)./.