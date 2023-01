(TBTCO) - Với chủ đề “Nơi hội tụ hương vị Xuân đất Việt”, Hội chợ Xuân Quý Mão năm 2023 có quy mô trên 100 gian hàng tiêu chuẩn đã chính thức khai mạc tối ngày 12/1/2023, tại Hà Nội.

Khai mạc Hội chợ Xuân Quý Mão năm 2023. Ảnh: Khánh Linh

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết, Hội chợ Xuân Quý Mão năm 2023 diễn ra từ 12/1 đến ngày 19/1/2023 (tức ngày 21 đến ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần) tại Hà Nội. Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp và chào đón Xuân Quý Mão năm 2023.

Hội chợ có quy mô trên 100 gian hàng tiêu chuẩn và 800 m2 sàn trưng bày với sự góp mặt của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp đến từ các sở NN&PTNT, chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, trung tâm xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở sản xuất nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống thuộc tỉnh, thành phố trong cả nước.

Người tiêu dùng tham quan và lựa chọn sản phẩm trưng bày tại hội chợ. Ảnh: Khánh Linh

Hội chợ trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm đến từ hơn 20 tỉnh thành trong cả nước: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Nghệ An, Quảng Nam, Hưng Yên, Hải Phòng, Yên Bái, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Đắk Nông, Đà Nẵng, Thanh Hóa,…

Với sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín, được kiểm soát an toàn thực phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, Global Gap, các sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, chứng nhận OCOP như: măng, miến, mộc nhĩ, nấm hương rừng Tây Bắc, bánh kẹo Richy, gạo sén cù Lào Cai, gạo ST25, nếp Tú Lệ, bánh chưng Bờ Đậu, chè Thái Nguyên, trà Shan tuyết cổ thụ, mật ong rừng, mật hoa dừa Sokfarm Trà Vinh, giò me Nghệ An, giò chả Ước Lễ, chả ram tôm đất Bình Định, hương nhang cổ truyền Bồ Đề Tâm….

Hội chợ giới thiệu các loại hoa, cây cảnh như mai vàng Bình Định, mai trắng Ba Vì. Ảnh: Khánh Linh

Hội chợ còn trưng bày nhiều sản phẩm từ thảo dược, trà linh chi tam thất, rượu sâm, mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa;... các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ sơn mài, sừng, gốm sứ, đồ đồng, tơ lụa, đồ gỗ nội thất cùng nhiều sản phẩm thời trang và gia dụng.

Đặc biệt, với diện tích 800 m2 sàn trưng bày ngoài trời mở cửa từ ngày 01/01/2023 sẽ là nơi giới thiệu các loại hoa, cây cảnh góp phần dệt nên những màu sắc rực rỡ, mang mùa xuân đến với mọi người, mọi nhà như: Mai vàng Bình Định, mai trắng Ba Vì, hoa lan hồ điệp Đà Lạt, địa lan Sa Pa, đào Nhật Tân, quất Tứ Liên…. để phục vụ nhu cầu chơi hoa, cây cảnh tết của người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận.