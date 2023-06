Khai mạc Tuần lễ Mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại Hà Nội

(TBTCO) - Tuần lễ Mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023 do Trung Tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La phối hợp cùng Tập đoàn Central Retail tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La, đã chính thức khai mạc tối ngày 1/6/2023 tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long.

Người dân Thủ đô Hà Nội trải nghiệm, thưởng thức các sản phẩm đặc sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm VietGAP, GlobalGAP, OCOP, Organic của tỉnh Sơn La. Tuần lễ Mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023 sẽ kéo dài liên tục đến hết ngày 5/6, thu hút sự tham gia của 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu và trưng bày các sản sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản an toàn và đặc trưng có thế mạnh của tỉnh Sơn La: mận, xoài, chè, nhãn, bơ, na, thanh long, mít, ổi, các loại rau và các sản phẩm chế biến như: chè, cà phê, hoa quả sấy, miến dong… Đây là dịp để người dân Thủ đô Hà Nội trải nghiệm, thưởng thức các sản phẩm đặc sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm VietGAP, GlobalGAP, OCOP, Organic của tỉnh Sơn La như: mận hậu, xoài, mít, nhãn, thanh long… Năm 2023, tổng diện tích cây ăn quả các loại của tỉnh Sơn La ước đạt 84.784 ha (tăng 2,14% so với năm 2022), sản lượng quả thu hoạch dự kiến đạt 451.779 tấn (tăng 28% so với năm 2022), đưa Sơn La trở thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc. Dự kiến, sản lượng trái cây tham gia xuất khẩu của Sơn La năm 2023 đạt trên 18.700 tấn, với một số sản phẩm trái cây chủ yếu, như: 8.000 tấn xoài; 4.500 tấn nhãn; gần 4.500 tấn chuối, 1.000 tấn chanh leo...; giá trị nông sản, thực phẩm tham gia xuất khẩu của tỉnh Sơn La quý I/2023 ước đạt 54,38 triệu USD. Số lượng quả phục vụ chế biến cho các nhà máy, cơ sở chế biến trong tỉnh ước tính khoảng 70 nghìn tấn, còn lại là tiêu thụ trong nước. Toàn tỉnh đã được cấp 281 mã số vùng trồng với tổng diện tích 4.608,45 ha cây ăn quả và 34 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu; sản lượng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu 46.000 tấn trái cây các loại cho các thị trường Úc, Zealand, Mỹ, Trung Quốc, EU... Trong đó, riêng mận hậu Sơn La năm 2023 cho sản lượng khoảng 89.837 tấn, thời vụ thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 7. Nhãn hiệu “Mận Sơn La” đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ năm 2021. Một số sản phẩm mận chất lượng cao của Sơn La: Mận Pu Nhi (huyện Sông Mã), Mận Ruby (Nà Cang, huyện Mộc Châu), Mận Phiêng Khoài (huyện Yên Châu). Tại Lễ khai mạc sự kiện đã diễn ra Lễ ký kết thoả thuận tiêu thụ nông sản của Tập đoàn Central Retail Việt Nam với tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố; ký kết thoả thuận tiêu thụ nông sản của Tập đoàn Central Retail Việt Nam với các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố. Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, sự kiện Tuần lễ Mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023 là sự kiện quan trọng, cơ hội tốt đưa sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm an toàn của tỉnh vào thị trường Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, từ đó kết nối với thị trường trong nước và xuất khẩu; tạo đột phá trong tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail, tại Hệ thống bán lẻ thực phẩm của Central Retail (GO!, Big C, Tops Market), các sản phẩm của tỉnh Sơn La được khách hàng rất ưa chuộng, bởi chất lượng sản phẩm tốt, đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, GolbalGAP, Organic... được người tiêu dùng đánh giá khá cao. “Điều này được thể hiện thông qua 60 mặt hàng nông sản các loại của tỉnh Sơn La được bày bán thường xuyên trên kệ hàng của hệ thống 18 siêu thị GO!, Big C, Tops Market khu vực miền Bắc; năm 2022 vừa qua, sản lượng sản phẩm nông sản Sơn La tại các siêu thị của Central Retail đạt mức tăng trưởng gấp 20 lần, thậm chí có những mặt hàng như bắp cải tăng trưởng 80 lần” - bà Vân chia sẻ./.

Theo Dangcongsan.vn