Khai mạc Tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP tiêu biểu của Hà Tĩnh tại Hà Nội

Trước đó, bưởi Phúc Trạch là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hà Tĩnh với đặc điểm: hương thơm ngát, ngọt đậm, tép khô và mọng nước, giòn,… đã lần đầu tiên được giới thiệu tại hệ thống 17 siêu thị Big C và GO! khu vực miền Bắc, vào năm 2019. Kết quả, ngay khi vừa được giới thiệu tại Big C, bưởi Phúc Trạch đã lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng Thủ đô Hà Nội và sớm “cháy hàng”, nhiều siêu thị hết hàng sớm. Từ năm 2019 đến nay, bưởi Phúc Trạch luôn nằm trong top sản phẩm bán chạy trong hệ thống siêu thị Big C, GO! miền Bắc.