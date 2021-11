Khám chữa bệnh từ xa, nâng cao chất lượng chuyên môn tuyến cơ sở

(TBTCO) - Đến nay, hoạt động khám chữa bệnh từ xa đã giúp mọi người dân đều được quản lý, tư vấn khám, chữa bệnh. Đồng thời, bác sĩ tuyến trên đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho bác sĩ tuyến huyện, tuyến xã để người bệnh được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại tuyến cơ sở.

Người dân được thụ hưởng các kỹ thuật cao

Theo PGS.TS Trần Ngọc Ánh - Trưởng Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), hoạt động khám chữa bệnh từ xa được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức định kỳ vào thứ ba và thứ năm hằng tuần. Mục đích nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm trong công tác khám, điều trị người bệnh cho các y, bác sĩ ở các cơ sở y tế tuyến dưới. Nhờ các buổi sinh hoạt khoa học; các buổi tư vấn, hỗ trợ, đào tạo chuyên môn, hội chẩn trực tuyến mà có hàng trăm ca bệnh nặng được cấp cứu kịp thời và điều trị khỏi bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tư vấn phẫu thuật trực tuyến qua hệ thống mổ nội soi công nghệ 3D. Ảnh: TL.

Trong đó, việc khám, chữa bệnh từ xa cũng góp phần giảm tình trạng quá tải cho tuyến trên, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 thời gian qua; đồng thời giúp người dân được tiếp cận, thụ hưởng các kỹ thuật cao trong điều trị bệnh và giảm chi phí trong thời gian chữa bệnh.

PGS.TS Trần Ngọc Ánh cho biết, để thực hiện tốt các buổi hội chẩn lâm sàng, Phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có nhiệm vụ tổng hợp hồ sơ bệnh án của người bệnh từ các địa phương gửi về.

Trên những thông số, chỉ số của người bệnh đang điều trị tại địa phương, các y, bác sĩ tham gia hội chẩn sẽ cùng đội ngũ đang trực tiếp điều trị tại tuyến dưới phân tích, đánh giá và thống nhất phác đồ điều trị phù hợp nhất cho người bệnh.

Trong thời gian qua, cũng như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, các bệnh viện tuyến Trung ương như: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương… tích cực triển khai đề án khám, chữa bệnh từ xa tại đơn vị, qua đó đã kịp thời hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến dưới những chẩn đoán đúng hướng và xử trí kịp thời nhiều ca bệnh nặng ngay tại cơ sở.

Mới đây, tại buổi hội chẩn do Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức, ca bệnh được xin ý kiến là trường hợp bệnh nhi mới sinh đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An (tỉnh Nghệ An) với tình trạng bệnh lý co giật kéo dài.

Từ đầu cầu Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, các bác sĩ đã gửi các hình ảnh chụp cắt lớp, các chỉ số cận lâm sàng, xét nghiệm, hóa sinh, các thuốc đã điều trị và cung cấp video quay lại các cơn co giật của trẻ để các chuyên gia hồi sức sơ sinh, thần kinh, nội tiết chuyển hóa, chẩn đoán hình ảnh… đang làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương theo dõi và cho ý kiến.

Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương giải đáp, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã tự tin trong bổ sung can-xi liều cao cho người bệnh; đồng thời các y, bác sĩ của bệnh viện cũng được tư vấn việc chọn lựa đường tiêm tĩnh mạch; liều lượng dùng thuốc cho bệnh nhi.

Giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh

Chia sẻ việc triển khai giải pháp tư vấn khám, chữa bệnh từ xa tại tuyến y tế cơ sở, giai đoạn 2 (thí điểm tại các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn và Lạng Sơn), Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, các cơ sở y tế được hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất từ các bệnh viện tuyến cuối dựa trên nền tảng công nghệ thông tin; góp phần phòng, chống dịch bệnh, giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân. Đến nay hơn 1.500 cơ sở y tế đã kết nối tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho hay, qua đánh giá của các chuyên gia và các địa phương, việc triển khai phần mềm tư vấn, khám chữa bệnh từ xa tại tuyến y tế cơ sở có kết quả bước đầu rất tốt, y tế địa phương đón nhận tích cực, người dân ủng hộ, tham gia có hiệu quả, nhiều bà con dân tộc thiểu số được các bác sĩ tuyến cơ sở khám, chữa bệnh theo hướng dẫn, tư vấn của bác sĩ tuyến trên nên rất tin tưởng và lan truyền nhiều người cùng sử dụng dịch vụ này.

Việc triển khai thí điểm giải pháp này trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và cuộc Cách mạng 4.0, giúp kết nối các cán bộ y tế tại trạm y tế xã với các đồng nghiệp tuyến trên nhằm tăng cường công tác khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở cho người dân ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, bao gồm cả những người dân tộc thiểu số và những người khuyết tật với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Giải pháp tư vấn, khám chữa bệnh từ xa tại tuyến y tế cơ sở “bác sĩ cho mọi nhà” được phát triển dựa trên nền tảng web và ứng dụng trên điện thoại thông minh, bao gồm kết nối qua các cuộc gọi có hình giữa cán bộ y tế tại trạm y tế xã với người dân nhằm phổ biến các thông tin y tế và cung cấp dịch vụ tư vấn từ xa và cho phép cán bộ y tế tại trạm y tế xã có thể nhận sự trợ giúp về chuyên môn từ các đồng nghiệp ở tuyến trên.

Giải pháp được triển khai thí điểm bước đầu cho thấy các lợi ích rõ rệt trong việc tăng cường tiếp cận của người dân với các thông tin y tế, các dịch vụ chẩn đoán và điều trị có chất lượng tốt hơn. Giải pháp giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, đặc biệt giúp giảm tải cho các cơ sở y tế ở tuyến trên./.