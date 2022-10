(TBTCO) - Phòng Tham mưu Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh, truy xét đối tượng giả mạo văn bản của Phòng An ninh kinh tế rồi đăng lên mạng xã hội.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, sáng ngày 24/10/2022, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền hình ảnh có nội dung bịa đặt về hoạt động của lực lượng công an thành phố (hình ảnh giả mạo văn bản của Phòng An ninh kinh tế - Công an TP. Hồ Chí Minh).

Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, văn bản trên là giả mạo

Công an TP. Hồ Chí Minh khẳng định thông tin, hình ảnh trên là giả mạo, không chính xác. Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố khẩn trương tiến hành xác minh, truy xét đối tượng có hành vi tung tin giả, sai sự thật.

Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị người dân không tin, không lan truyền các thông tin thất thiệt; tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Mọi hành vi vi pháp pháp luật đều bị xử lý nghiêm.

Trưa cùng ngày, trao đổi với phóng viên TBTCVN, đại diện Tập đoàn Novaland cho biết, thông tin về một văn bản gần đây lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật và tập đoàn đang làm việc với các cơ quan chức năng để có những biện pháp xử lý xác đáng.

“Việc lan truyền nội dung xuyên tạc trên gây tâm lý hoang mang cho cộng đồng xã hội, khách hàng, nhà đầu tư… Đến thời điểm hiện tại, với việc nỗ lực đảm bảo tiến độ thi công, khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City đã chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để chào đón những cư dân đầu tiên, các thương hiệu từ vui chơi, giải trí, mua sắm cũng đã đồng loạt hiện diện tại đô thị” - đại diện Tập đoàn Novaland khẳng định.