Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ “chạy đua” với thời gian Trong bối cảnh đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn, thách thức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã “chạy đua” với thời gian, nỗ lực thực hiện tốt nhất có thể cam kết “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. TS. Nguyễn Đình Cung, chuyên gia kinh tế cho rằng, dấu ấn đậm nét nhất của Chính phủ là việc kịp thời thay đổi tư duy, chuyển hướng chiến lược về phòng chống dịch theo chủ trương của Đảng, phù hợp tình hình, đặt nền tảng cho việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, mở cửa, phục hồi và phát triển theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Mặt khác, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội mà Chính phủ xây dựng cho thấy một cách tiếp cận bài bản, khoa học, đồng bộ, tổng thể, toàn diện (y tế và phòng chống dịch; mở cửa nền kinh tế; hỗ trợ DN; đầu tư công; an sinh xã hội; cải cách thể chế). Bà Rana Flowers - Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho rằng, với sự lãnh đạo của Chính phủ và sự đoàn kết của người dân, Việt Nam đã sớm đạt được mục tiêu tiêm chủng mà WHO đặt ra nhờ những nỗ lực ngoại giao vaccine và tiến hành tiêm nhanh chóng, an toàn, hiệu quả. TS. Vũ Tiến Lộc - đại biểu Quốc hội, đặc biệt ấn tượng với tầm nhìn, thông điệp, quyết tâm rất cao của Thủ tướng về phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt là dự án cao tốc Bắc – Nam, trong đó, đẩy mạnh hợp tác đối tác công – tư với phương châm "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" là một điểm mấu chốt, đột phá. Ông Lộc kỳ vọng, nhiệm kỳ 2021 - 2025 sẽ là một giai đoạn "nở hoa" của đối tác công tư, huy động nguồn vốn, huy động sức dân, sức DN, trí tuệ, khát vọng đóng góp… của mọi chủ thể cho phát triển đất nước.