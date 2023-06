Khởi sắc hoạt động vận tải thủy

(TBTCO) - Hiện tại 2 đầu đất nước trên các hành lang vận tải thủy chính, hoạt động vận tải thủy đang tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần phát huy triệt để tiềm năng lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, giảm thiểu chi phí vận tải, giảm ô nhiễm môi trường, san sẻ gánh nặng cho vận tải đường bộ. Tuy nhiên, để vận tải thủy phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cần tháo gỡ được các vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là tăng vốn đầu tư công vào hạ tầng luồng tuyến, tạo thuận lợi cho vận tải.

Bộ Giao thông vận tải đang triển khai dự án nâng cấp tĩnh không cầu Đuống. Ảnh: Cảnh Dương

Vận chuyển đường thủy Bắc Ninh - Hải Phòng tăng cao

Theo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, xung quanh tỉnh Bắc Ninh hiện có 56 khu công nghiệp. Lượng hàng hóa khu vực này chiếm khoảng 65% - 68% lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng, khoảng 4 triệu Teus/năm. Trong khi tỉnh Bắc Ninh có kết nối đường thủy nội địa thuận lợi đến các cảng biển Hải Phòng thông qua các tuyến sông Đuống, sông Thái Bình, sông Kinh Thầy, sông Cấm. Hiện sà lan có trọng tải 128 Teus có thể hoạt động thông suốt với chiều dài toàn tuyến khoảng 120 km từ cảng biển Hải Phòng về đến ICD Tân Cảng Quế Võ thông qua các tuyến sông Cấm - sông Kinh Thầy - sông Thái Bình - sông Đuống - ICD Tân Cảng Quế Võ.

Mặt khác, tỷ lệ đảm nhận của vận tải container bằng đường thủy nội địa đi, đến cảng biển Hải Phòng chưa đến 2% tổng lượng container thông qua cảng biển Hải Phòng. Trong khi sử dụng container trong vận tải đang phát triển do mang lại hiệu quả cao, kết nối đa phương thức tàu biển, ô tô, tàu hỏa và phương tiện thủy nội địa.

Dự báo sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu khu vực Bắc Ninh - Bắc Giang - Thái Nguyên chiếm tới 40% tổng sản lượng hàng xuất nhập khẩu khu vực phía Bắc. Đây là một thị trường đầy tiềm năng cho ngành logistics phát triển. Trong đó tuyến vận tải từ cảng biển Hải Phòng về Bắc Ninh và các tỉnh lân cận là tuyến huyết mạch.

Để hình thành tuyến này, sẽ cần cải tạo, nâng cấp hệ thống luồng tuyến đường thủy với đầy đủ báo hiệu, thiết bị phụ trợ đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến sông kết nối từ ICD Tân Cảng Quế Võ đến cảng biển Hải Phòng cũng như dùng ngân sách nhà nước để đầu tư hạ tầng luồng tuyến, hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa, đảm bảo sà lan trọng tải lớn có thể hoạt động thông suốt với chiều dài toàn tuyến.

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang triển khai thực hiện đầu tư dự án xây mới, nâng tĩnh không cầu Đuống. Dự kiến sau khi cầu Đuống hoàn thành, sẽ nâng chiều dài toàn tuyến là 220km, kết nối thuận lợi từ cảng Hải Phòng về Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Hơn 16 triệu tấn hàng qua tuyến Việt Nam - Campuchia

Còn tại hành lang vận tải thủy khu vực phía Nam, thông tin từ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết, Hiệp định Vận tải thủy Việt Nam - Campuchia chính thức có hiệu lực kể từ tháng 1/2011.

Riêng năm 2022, số phương tiện nhập xuất cảnh, quá cảnh là 7.594 lượt phương tiện, 35.766 lượt thuyền viên và 59.406 lượt hành khách. So với năm 2021, tăng 100% về lượt hành khách. Đối với lượng container vận chuyển trên tuyến Hiệp định, năm 2022 đạt 417.696 TEU, tăng 19,7% so với năm 2021. Tính đến hiện tại, đã có hơn 16 triệu tấn hàng hóa thông qua tuyến vận tải thủy Việt Nam - Campuchia. Kết quả vận tải trên tuyến Hiệp định có được là do những nỗ lực hai bên trong đề xuất, triển khai các giải pháp giảm thủ tục hải quan, thông quan, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải.

Điển hình, các tàu hoạt động vận tải thủy qua biên giới giữa Việt Nam và Campuchia sẽ được đi qua 2 cặp cửa khẩu là Vĩnh Xương hoặc Thường Phước phía Việt Nam và Kaom Samnor hoặc Koh Roka phía Campuchia. Đối với thủ tục một điểm dừng được các cơ quan chức năng của Việt Nam tiến hành tại cửa khẩu Vĩnh Xương hoặc Thường Phước. Điều này đã tạo thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi cho các phương tiện khi quá đông.

Cùng đó, TP. Hồ Chí Minh đã miễn phí sử dụng hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố đối với hàng hóa được vận chuyển bằng phương tiện thủy trên tuyến đường thủy Hiệp định. Cơ quan hải quan hạn chế tối đa kiểm tra hải quan đối với hàng hóa quá cảnh. Các bên đã triển khai thủ tục online tại các cơ quan chức năng, tạo thuận lợi cho phương tiện, thuyền viên...

Được biết, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch, chính sách ưu đãi phát triển vận tải đường thủy nội địa sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư. Dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa đến năm 2030 sẽ đạt khoảng 715 triệu tấn, tăng trưởng bình quân 8,65%/năm.

Theo lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, để hiện thực hóa, thúc đẩy hơn nữa hoạt động vận tải thủy phát triển, cần tăng vốn đầu tư công vào hạ tầng luồng tuyến, tạo thuận lợi cho vận tải.