Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi chính thức cất nóc

(TBTCO) - Masterise Homes vừa tổ chức lễ cất nóc Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand tại dự án ở địa chỉ 22 - 24 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện đánh dấu cột mốc phát triển quan trọng của dự án, dần hiện thực hóa cuộc sống hàng hiệu cùng thương hiệu huyền thoại Ritz-Carlton cho khách hàng Việt.

Từ trái sang phải: Ông Chris Aspinall - Giám đốc HBA Vietnam; ông Marios Kyrikiades - CFO, Italian Fit-Out; ông Naved Agha - Phó Giám đốc Khối Phát triển dự án, Masterise Homes; bà Penny Trinh - Giám đốc cấp cao mảng dự án phức hợp, khu vực Châu Á Thái Bình Dương không bao gồm Trung Quốc, Marriott International; ông Adrian Chen - Giám đốc Kinh doanh, Masterise Homes; ông Julian Wyatt - CEO Công ty Masterise Property Management. Ảnh: Masterise Homes

Bàn giao những căn hộ Ritz-Carlton đầu tiên ở Việt Nam

Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand nằm ở trung tâm của quận Hoàn Kiếm, trên con phố Hàng Bài trứ danh và chỉ cách hồ Hoàn Kiếm vài bước chân. Với số lượng giới hạn 104 căn hộ hàng hiệu được thiết kế tinh xảo, đây sẽ là dự án bất động sản hàng hiệu Ritz-Carlton sang trọng và độc nhất của Hà Nội dành cho một số ít khách hàng đẳng cấp.

Khi hoàn thành, The Ritz-Carlton Residences, Hanoi sẽ là dự án bất động sản hàng hiệu Ritz-Carlton đầu tiên tại Việt Nam và là sản phẩm bất động sản hàng hiệu thứ 5 của thương hiệu huyền thoại này tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (sau Singapore, Bangkok - Thái Lan, Colombo - Sri Lanka và Kuala Lumpur - Malaysia).

Phối cảnh dự án Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand. Ảnh: Masterise Homes

Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi bao gồm 2 tòa - The Crown và The Heritage; cả hai đều đã hoàn thiện kết cấu phần thân và cất nóc. Đội ngũ phát triển dự án bao gồm các kiến trúc sư, nhà thiết kế và tư vấn quản lý dự án với bề dày kinh nghiệm và năng lực xuất sắc, từng giành nhiều giải thưởng danh giá đến từ GroupGSA, HBA và Artelia.Bên trong, không gian nội thất của các tòa nhà đang được thi công và kiểm duyệt đúng với ngôn ngữ thiết kế và tiêu chuẩn toàn cầu của thương hiệu The Ritz-Carlton, với nỗ lực từ đội ngũ Masterise Homes, Marriott International, các đối tác phát triển dự án, các nhà thầu và đơn vị tư vấn.

Nhân dịp sự kiện cất nóc của Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi, ông Naved Agha - Phó Giám đốc Khối Phát triển dự án Masterise Homes chia sẻ: “Hôm nay là một cột mốc quan trọng của hành trình hiện thực hóa tầm nhìn của chúng tôi, mang đến cho thủ đô Hà Nội một chuẩn mực sống sang chưa từng có với căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton".

Sở hữu danh mục Branded Residences (Bất động sản hàng hiệu) lớn nhất Đông Nam Á, Masterise Homes khẳng định năng lực quốc tế qua sự hợp tác cùng Marriott International - tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới với những thương hiệu Marriott, JW Marriott và Ritz-Carlton.

Được biết, Masterise Homes - Thành viên của tập đoàn Masterise Group, là nhà phát triển bất động sản quốc tế tiên phong áp dụng các chuẩn mực toàn cầu vào việc phát triển, vận hành và quản lý các sản phẩm, dịch vụ bất động sản tại Việt Nam và thế giới.

Masterise Homes cam kết không ngừng kiến tạo những công trình kiến trúc đẳng cấp và trải nghiệm xứng tầm cho khách hàng, tạo nên các giá trị vượt thời gian được công nhận trên toàn thế giới.

Phòng khách của căn hộ mẫu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi. Ảnh: Masterise Homes

Sự tham gia sâu sát của Marriott

Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi sẽ sớm trở thành một dự án mang tính biểu tượng, hòa quyện giữa nét hiện đại của tiện ích và nét hoài cổ của những chi tiết thiết kế thủ công.

Với sự tham gia sâu sát của Marriott International trong suốt quá trình phát triển dự án, sản phẩm bàn giao đến tay khách hàng sẽ là một không gian sống hàng hiệu tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn toàn cầu của thương hiệu Ritz-Carlton, mang đến trải nghiệm đặc trưng đã làm nên thương hiệu huyền thoại này.”

Theo truyền thống lâu đời đi cùng với thương hiệu Ritz-Carlton, những căn hộ tại Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi sẽ mang đến cho chủ nhân những tiện nghi đẳng cấp thế giới như bể bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim, cùng với dịch vụ sang trọng và tinh tế từ những quý ông, quý bà.

Ông Naved Agha - Phó Giám đốc Khối Phát triển dự án, Masterise Homes phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Masterise Homes

Trong những tháng tới, Italian Fit Out Company sẽ hoàn thiện căn hộ mẫu tại dự án để khách hàng dễ dàng trải nghiệm không gian nội thất của các căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton tại đây.

Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton, Hanoi được cấp quyền sử dụng từ The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C và các đối tác (“Ritz-Carlton”). Ritz-Carlton không phải là chủ sở hữu, không xây dựng và không bán các sản phẩm của Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton, Hanoi. Không phải Ritz-Carlton mà Masterise Homes và các đối tác là đơn vị chịu trách nhiệm cho tính chính xác của tất cả các hình ảnh, phát ngôn và thông tin thể hiện ở tài liệu này.