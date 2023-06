Trong 6 tháng cuối năm 2023, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ thanh tra, kiểm tra 4 DN TMĐT trọng điểm, có kết hợp đối chiếu với dữ liệu do cơ quan hải quan cung cấp để có biện pháp quản lý thu thuế hiệu quả các đối tượng này; đối chiếu dữ liệu do các ngân hàng thương mại cung cấp để có được các khoản thu nhập phát sinh từ nước ngoài của các tổ chức, cá nhân trong nước do cung cấp dịch vụ cho Google, Apple, YouTube, Facebook hay Netflix… để xử lý truy thu thuế theo quy định. Hiện tại, các loại thông tin dữ liệu này đang được ngân hàng trên địa bàn cung cấp theo định kỳ.