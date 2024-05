Kiên quyết loại bỏ các hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, tránh các rủi ro phát sinh

(TBTCO) - Chiều 29/5, Cục Thuế Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Vỹ - Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Nghệ An) giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An.