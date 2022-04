(TBTCO) - Nhờ lực đẩy của các sản phẩm dầu mỏ, hàng kỹ thuật, đá quý, đồ trang sức và hóa chất, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ đã đạt mức kỷ lục 418 tỷ USD trong tài khóa 2021-2022 (kết thúc ngày 31/3 vừa qua), tăng mạnh so với mức 291,8 tỷ USD của tài khóa trước đó.

Xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ đạt mức kỷ lục 418 tỷ USD giai đoạn 2021-2022.

Xuất khẩu của Ấn Độ tăng mạnh sang các nước phát triển như Mỹ, Hà Lan, Singapore, Anh, Bỉ, Đức và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Số liệu do Bộ Công thương Ấn Độ công bố hôm 3/4 cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của quốc gia Nam Á này đã chạm mức cao nhất mọi thời đại 40,38 tỷ USD trong tháng Ba vừa qua, tăng 14,53% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 87,89% so với 21,49 tỷ USD của tháng 3/2020.

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Ấn Độ Piyush Goyal, Ấn Độ sẽ đẩy mạnh xuất khẩu lúa mỳ sang các nước bị ảnh hưởng do xung đột Nga-Ukraine và xuất khẩu mặt hàng này có thể sẽ vượt 10 triệu tấn vào tài khóa 2022-2023.

Ông Goyal cho biết thêm xuất khẩu hàng hóa kỹ thuật đạt mức kỷ lục 111 tỷ USD, trong đó riêng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt 16 tỷ USD.

Các nguồn tin dự báo, hóa đơn nhập khẩu của Ấn Độ cũng có khả năng sẽ chạm mức cao kỷ lục 600 tỷ USD trong tài khóa vừa qua.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong giai đoạn 11 tháng của tài khóa từ tháng 4/2021 đến tháng 2/2022 là 550,12 tỷ USD, tăng 59,21% so với 345,54 tỷ USD của cùng kỳ tài khóa trước.