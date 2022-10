Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 620 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Bộ Công thương, ước tính đến ngày 21/10, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đã đạt 620 tỷ USD, đặc biệt, xuất siêu gần 8 tỷ USD... Kết quả này có được cho thấy cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn của dịch Covid-19 để phục hồi, phát triển.

Báo cáo của Bộ Công thương đánh giá, xuất siêu gần 8 tỷ USD cho thấy hoạt động của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp FDI, có năng lực sản xuất và năng lực xuất khẩu rất tốt, trong bối cảnh thế giới đứt gãy rất nhiều nguồn cung cả về nguyên liệu và sản xuất, gây ra thiếu hụt các loại hàng hóa.

Dệt may là thế mạnh xuất khẩu của hàng Việt Nam. Ảnh: TL

Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam đã tranh thủ được thị trường thế giới khan hiếm về hàng hóa và tranh thủ cơ hội để phát triển tốt, tận dụng được ưu đãi từ các FTA.

Năm 2021 là năm bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, nhưng cũng là năm đầu tiên trong lịch sử mà kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 658 tỷ USD, trở thành một trong 20 quốc gia có thương mại quốc tế lớn nhất thế giới.

Ước tính đến ngày 21/10, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đã đạt 620 tỷ USD, còn thiếu gần 40 tỷ USD nữa là bằng số đạt được của năm 2021.

Những mặt hàng xuất khẩu là lợi thế của hàng Việt Nam là hóa chất, sản phẩm chất dẻo, phân bón, thép... Các doanh nghiệp cũng đang khai thác rất hiệu quả lợi thế từ các FTA để đẩy mạnh xuất khẩu; thị trường truyền thống được khai thác triệt để, mở thêm các thị trường mới.

Hiện Việt Nam có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, cao hơn so 2 mặt hàng so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tăng trưởng tập trung ở mặt hàng Việt Nam ta có thế mạnh và khai thác tốt các FTA như: hàng dệt may (tăng 24%) và da giày (tăng 36%).