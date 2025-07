Chi cục Hải quan Khu vực XIV: Kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa

(TBTCO) - Chi cục Hải quan Khu vực XIV đã triển khai hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, tập trung vào các mặt hàng trọng điểm như thuốc lá, ma túy, mỹ phẩm. Nhờ đó, đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi cục Hải quan Khu vực XIV đã tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát hải quan nhằm ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo đó, Chi cục Hải quan Khu vực XIV đã ban hành nhiều kế hoạch và văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, tập trung kiểm soát các tuyến đường bộ, đường hàng không và các mặt hàng trọng điểm như: gỗ, thuốc lá, rượu ngoại, vàng, tiền tệ, động vật, sản phẩm động vật, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, pháo, vũ khí, ma túy và tiền chất.

Chi cục Hải quan Khu vực XIV cho biết, lãnh đạo Chi cục thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban, làm việc với Đội Kiểm soát và các đơn vị Hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu để chỉ đạo bám sát tình hình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Công an Quản lý xuất nhập cảnh, An ninh, Cảng vụ hàng không, Kiểm lâm và các lực lượng biên giới của Lào, Campuchia.

6 tháng đầu năm 2025, Chi cục đã thực hiện 168 lượt tuần tra hải quan. Công tác bắt giữ và xử lý vi phạm ghi nhận 4 vụ việc, đạt 20% chỉ tiêu, bao gồm: Chủ trì phát hiện và xử lý 2 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tịch thu 1.000 bao thuốc lá điếu các loại, trị giá ước tính 30 triệu đồng.

Đồng chủ trì với Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép 2kg ma túy các loại qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng Biên phòng xử lý theo quy định.

Phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) - Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 1 vụ vận chuyển 370 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Công chức Hải quan Buôn Ma Thuột kiểm tra thực tế hàng hóa trên địa bàn. Ảnh: Lạc Nguyên

Trong công tác thu thập, xử lý thông tin và quản lý rủi ro, Chi cục Hải quan Khu vực XIV cũng đã triển khai hiệu quả các kế hoạch và văn bản chỉ đạo của ngành. Đơn vị chủ động thu thập, cập nhật thông tin về hủy, sửa tờ khai, thông tin vi phạm, tình trạng doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế hoặc bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh để đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Đồng thời, Chi cục thường xuyên rà soát dữ liệu trên các hệ thống quản lý của ngành, phân tích rủi ro theo doanh nghiệp, loại hình và xuất xứ hàng hóa, từ đó đề xuất các biện pháp kiểm tra, kiểm soát phù hợp.

Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan được đẩy mạnh để trao đổi thông tin, đảm bảo kiểm soát hiệu quả hàng hóa xuất nhập khẩu. Chi cục cũng triển khai hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình thí điểm khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Kết quả, đã thông báo cho 24 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chương trình và đề nghị Cục Hải quan cấp giấy chứng nhận cho 7 doanh nghiệp theo Quyết định số 1399/QĐ-TCHQ ngày 15/7/2022.

Về phân luồng tờ khai, trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi cục ghi nhận tổng cộng 17.146 tờ khai, trong đó: Luồng xanh là 10.270 tờ khai, chiếm 58,18%, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2024; Luồng vàng là 6.437 tờ khai, chiếm 36,46%, giảm 5,62% so với cùng kỳ; Luồng đỏ là 947 tờ khai, chiếm 5,36%, tăng 2,92% so với cùng kỳ.

Đến nay, Chi cục đã phê duyệt hồ sơ của 65 doanh nghiệp trên hệ thống quản lý tủi ro Hải quan (CRMS), trong đó 36/60 doanh nghiệp thuộc kế hoạch, đạt 60% chỉ tiêu. Ngoài ra, 41 hồ sơ vi phạm đã được cập nhật trên hệ thống nhập thông tin xử lý vi phạm. Tuy nhiên, chưa có hồ sơ rủi ro hoặc tiêu chí rủi ro được thiết lập trên hệ thống thông tin tình báo Hải quan Việt Nam (VCIS)./.