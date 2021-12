Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 600 tỷ USD

(TBTCO) - Năm 2021 là một năm đầy khó khăn đối với mọi lĩnh vực của nền kinh tế trong đó có xuất khẩu nói chung do tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Trước bối cảnh hết sức khó khăn đó, Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp đã vượt khó, đưa kim ngạch xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng 2 con số, vượt mốc 600 USD.

Theo báo cáo tại Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2021 diễn ra ngày 15/12/2021, tính đến hết tháng 11/2021, tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 602 tỷ USD tăng 22,8% so với cùng kỳ; trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 11 tháng đạt 301,73 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 ước đạt khoảng 331,1 tỷ USD, tăng 17,2% so với năm 2020.

Xúc tiến xuất khẩu mạnh mẽ góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Ảnh: Hà Anh

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh cho biết, kết quả gia tăng kim ngạch trong năm 2021 có sự đóng góp của hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM).

Đặc biệt, trong năm 2021 XTTM có sự đổi mới mạnh mẽ, đó là nhân rộng các mô hình, phương thức XTTM mới dựa trên việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Năm 2021, Bộ Công thương trực tiếp triển khai, hướng dẫn, phối hợp các địa phương tổ chức trên 1.000 hội nghị trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến trên cả nước, hàng triệu phiên giao thương trực tuyến, hỗ trợ hàng triệu lượt doanh nghiệp thực hiện XTTM trực tuyến.

Để làm tốt công tác XTTM trong năm tới, lãnh đạo Bộ Công thương cũng đề nghị doanh nghiệp ý thức hơn nữa đến việc tạo ra các sản phẩm xanh, sạch, được sản xuất theo phương thức bền vững nhất và coi lợi ích của người tiêu dùng là tối thượng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần chú trọng đến đảm bảo cân đối cán cân thương mại, việc đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu cũng nên đi đôi với xúc tiến nhập khẩu.

Hơn nữa, phải quan tâm đến môi trường pháp lý của chuyển đổi số, chú ý đến phương tiện và mô hình chuyển đổi số, đặc biệt là chú trọng đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp để đi lên trong môi trường số.

Cùng với đó là chú trọng cải cách thủ tục hành chính, thuế nhập khẩu… tạo tiền đề cho công tác XTTM ngày càng hiệu quả./.