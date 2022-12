Kinh tế Eurozone tăng trưởng nhẹ trong quý III

(TBTCO) - Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) ngày 7/12 công bố số liệu cho thấy, GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng nhẹ hơn so với ước tính ban đầu, nhờ mức tăng chi tiêu hộ gia đình và đầu tư kinh doanh.

Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức.

Eurostat nêu rõ GDP của Eurozone trong quý III năm nay tăng 0,3% so với quý trước đó và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mức tăng này cao hơn so với ước tính sơ bộ 0,2% và 2,1% được đưa ra vào giữa tháng 11 vừa qua. Chi tiêu hộ gia đình đã đóng góp thêm 0,4 điểm phần trăm vào tăng trưởng của Eurozone, trong khi tổng vốn cố định gộp của các công ty đóng góp 0,8 điểm phần trăm.

Ireland ghi nhận mức tăng trưởng GDP mạnh nhất Eurozone trong quý III với 2,3%, kế đến là Malta và Cyprus cùng đạt 1,3%. Trái lại, Estonia, Latvia và Slovenia sụt giảm tăng trưởng sâu nhất.

Cũng theo thống kê của Eurostat, tỷ lệ tăng trưởng việc làm tại Eurozone trong quý III đạt 0,3%, tương tự như quý trước đó.