Kinh tế khó khăn, thu ngân sách sụt giảm so với cùng kỳ

Thu từ 3 khu vực kinh tế tăng nhẹ so với cùng kỳ Thu từ 3 khu vực kinh tế (chiếm 53,3% dự toán thu nội địa) ước đạt 49,5% dự toán, tăng 4,2% so cùng kỳ. Tuy nhiên, không kể thuế thu nhập doanh nghiệp đạt khá so dự toán do doanh nghiệp đã tạm nộp 3/5 kỳ theo quy định, số thu của 3 khu vực này chỉ bằng 89,7% cùng kỳ năm 2022. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 50,3% dự toán, giảm 5,1% so với cùng kỳ. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 62,8% dự toán, tăng 1,6% so với cùng kỳ; thu khác ngân sách ước đạt 104,7% dự toán, tăng 97,4% so cùng kỳ...