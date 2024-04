Kỳ vọng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chuyển biến tích cực

(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm năm 2024 tiếp tục đối mặt với nhiều áp lực, khó khăn. Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã và đang quyết tâm đổi mới từ định hướng cho tới chiến lược kinh doanh để thích ứng với thị trường, kỳ vọng "nội lực mới" sẽ giúp doanh nghiệp phục hồi và hoàn thành mục tiêu kinh doanh 2024.

Đại diện hai bên thực hiện nghi lễ cắm cờ chính thức đánh dấu sự hợp nhất giữa BSH & DBI. Ảnh: Phan Hà

Những tín hiệu vui

Đại diện Bảo hiểm BSH cho biết, năm 2024, Bảo hiểm BSH bước sang chặng đường mới với sự đồng hành của cổ đông lớn là Tập đoàn DBI - tập đoàn bảo hiểm có quy mô lớn thứ 2 tại Hàn Quốc. Việc tiếp tục đổ vốn vào các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cho thấy sức hấp dẫn của Bảo hiểm BSH nói riêng, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói chung bất chấp những thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt suốt thời gian qua.

Sự tham gia của cổ đông chiến lược nước ngoài DBI (DB Insurance) được kỳ vọng sẽ đưa Bảo hiểm BSH trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, bằng cách kết hợp kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và hệ thống công nghệ tiên tiến của DB Insurance vào hoạt động của Bảo hiểm BSH.

“Tiềm lực tài chính vững mạnh, chiến lược kinh doanh bài bản và mạng lưới hoạt động toàn cầu của DB Insurance sẽ trở thành đòn bẩy giúp BSH mở rộng thị trường; đồng thời thúc đẩy năng lực phát triển công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng với sự đồng hành của DB Insurance, Bảo hiểm BSH kỳ vọng sẽ tạo ra những kỳ tích mới, định hình tương lai phát triển bền vững của công ty” - ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm BSH nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã hợp tác triển khai dịch vụ thu hộ bảo hiểm y tế bổ trợ năm 2024. Đây là chương trình hợp tác mở ra dịch vụ mới cho cả hai bên. Bưu điện Việt Nam thực hiện dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm chương trình y tế bổ trợ cho Bảo hiểm MIC dành cho khách hàng đang tham gia và tham gia mới thẻ bảo hiểm y tế tại các địa phương từ thành phố đến các tuyến huyện, xã trên toàn quốc.

Được biết, chương trình bảo hiểm y tế bổ trợ là chương trình mang đến các giá trị chia sẻ với cộng đồng hướng đến việc khuyến khích người dân chủ động chăm sóc sức khỏe do Bảo hiểm MIC xây dựng và được Bưu điện Việt Nam thực hiện thu hộ phí bảo hiểm. Bên cạnh loại hình bảo hiểm y tế do nhà nước hỗ trợ về các chi phí khám chữa bệnh, chương trình bảo hiểm y tế bổ trợ của Bảo hiểm MIC sẽ đồng hành, chia sẻ rủi ro và hỗ trợ các chi phí nằm viện điều trị nội trú trong các trường hợp tai nạn, ốm đau, điều trị ung thư...

Năm 2024, Bảo hiểm MIC và Bưu điện Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm y tế bổ trợ trên toàn mạng lưới, cung cấp dịch vụ cho người dân trên toàn quốc tại hơn 13.000 điểm phục vụ của Bưu điện Việt Nam, nhất là bà con nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, những nơi chưa tiếp cận được với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Mới đây, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính AM Best đã khẳng định tái xếp hạng năng lực tài chính ở mức A- (xuất sắc) và xếp hạng tín dụng nhà phát hành ở mức “a-” (xuất sắc) cho Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI). Triển vọng của các mức xếp hạng năng lực này là ổn định. Ngoài ra, AM Best đã xếp hạng năng lực quy mô quốc gia (NSR) mức aaa.VN (đặc biệt) cho Bảo hiểm PVI với triển vọng ổn định…; tiếp tục mở ra thêm nhiều cơ hội mới giúp doanh nghiệp bứt tốc, nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác nguồn khách hàng mới, đặc biệt là khách hàng quốc tế.

Kỳ vọng duy trì hoạt động kinh doanh ổn định

Đại diện Bảo hiểm BIC cho biết, xác định thị trường bảo hiểm năm 2024 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, doanh nghiệp này quyết tâm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng doanh thu. Theo đó, với lợi thế là công ty thành viên của BIDV, BIC sẽ tiếp tục tập trung vào dòng sản phẩm đang đem lại hiệu quả cao.

Năm 2024, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu 5.570 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 16% (so với năm trước), chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất đạt 600 tỷ đồng, tăng 4,5%. Doanh nghiệp này cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ lọt vào top 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về quy mô thị phần, đồng thời tiếp tục duy trì vị trí là 1 trong 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về tỷ suất sinh lời trên thị trường. Đây là chỉ số kinh doanh đầy thách thức, bởi bối cảnh kinh tế trước mắt vẫn còn phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Bảo hiểm PJICO dự kiến tổ chức trong tháng 4/2024. Theo đó, trong kế hoạch trình đại hội, doanh nghiệp này dự kiến năm 2024, tổng doanh thu đạt 4.768,5 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc là 4.024 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 288,8 tỷ đồng. Kế hoạch chia cổ tức là 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt. Kế hoạch này tương đương với kết quả thực hiện của năm 2023 (bảo hiểm gốc năm 2023 có doanh thu 4.023 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 287 tỷ đồng).

Về mục tiêu giai đoạn 2024-2028, đại diện Bảo hiểm PJICO cho biết, công ty xác định hoạt động kinh doanh an toàn và bền vững, trong đó duy trì tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc bình quân tối thiểu 3 - 5%; duy trì tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân 3%/năm; đảm bảo chi trả cổ tức hàng năm bình quân tối thiểu 8%/vốn điều lệ bằng tiền. Công ty cũng lên kế hoạch tìm kiếm mở rộng quy mô kinh doanh tại các địa bàn trọng điểm để tận dụng cơ hội mở rộng thị trường.

Một doanh nghiệp bảo hiểm khác là Bảo hiểm VietinBank cũng sẽ gia tăng khai thác thế mạnh của doanh nghiệp trong năm 2024 là các dòng sản phẩm liên quan đến nghiệp vụ tài sản kỹ thuật. Đây là sản phẩm được đánh giá có lợi nhuận cao, bên cạnh các sản phẩm bán lẻ khác như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới…

Đại diện Bảo hiểm VietinBank cho biết, năm 2024 công ty tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu gắn liền với sự phát triển bền vững, đảm bảo hiệu quả hoạt động; tăng hiệu quả khai thác kênh bán; chú trọng nâng tầm chất lượng đồng bộ từ sản phẩm, đội ngũ kinh doanh và kênh phân phối...